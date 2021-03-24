Başkan Kayalar'dan hobi bahçesi uyarısı

Beş bine yakın hobi bahçesinin bulunduğu Menderes'te, Belediye Başkanı Mustafa Kayalar hobi bahçeleri ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Kayalar, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılmasını içeren kanun teklifinin yasalaşması ile yasaya aykırı olan hobi bahçelerinin yıkılacağını söyledi.

Hobi bahçeleriyle ilgili olarak kanunun çıkması sonrası Valilik tarafından gerekli işlemlerin yapılmasının istendiğini belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Bizim ilçemizde 5 bine yakın hobi bahçesi var. En çok hobi bahçesinin olduğu ilçelerden bir tanesiyiz. Valilikten gelen yazı üzerine ilçemizde bulunan hobi bahçelerine ceza kesmek zorunda kaldık. Şimdi de yıkıma başlayacağız. Hobi bahçeleri konusunda hiçbir şekilde taviz verilmiyor. Bize gönderilen yazıda hiçbir şekilde bahane üretilmemesi ve yıkımların gerçekleştirilmesi isteniyor. Kanun da bunu söylüyor zaten. Hakkında yıkım kararı olan yapıları yıkmazsak eğer Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıkım gerçekleştirilecek ve yıkım masrafları yüzde 100 fazlası ile belediyelerden alınacak. Hal böyle olunca biz de hobi bahçelerini yıkıma sevk etmek zorunda kaldık, önümüzdeki aylarda bu yapılar planlı şekilde, program dahilinde yıkılacak. Vatandaşlarımızın da hobi bahçelerine itibar etmemesini istiyoruz. Lütfen bu konuda dikkatli olsunlar” dedi.