Başkan Kılıç 23 yıl sonra o heyecanı yaşadı

Eğitim kenti Buca'ya üniversite öğrenimi için gelen gençlere, Buca Belediyesi kucak açtı. Kendisi de Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olan ve 23 yıl sonra tekrar ilk kayıt heyecanına ortak olan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediyenin standında buluştuğu öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

Türkiye'nin dört bir yanından üniversite eğitimi için kente gelen binlerce gencin ilk günden mezuniyetine kadar yanında olan Buca Belediyesi, 2019-2020 yılı öğretim dönemi kayıtlarında da pek çok öğrenciye ulaşarak “eğitim kenti” kimliği ile yürüttüğü çalışmaları anlattı. Dokuz Eylül Üniversitesinin Tınaztepe Kampüsü, Dokuzçeşmeler Yerleşkesi ve Eğitim Fakültesi bahçesinde açılan stantlar büyük ilgi gördü.

“Bir öğrenci daha ne ister”

Öğrencilerin başarılı bir öğrenim süreci geçirebilmeleri için stantlarda bilgilendirme ve destek çalışmasını yürüten danışmanlar; Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri, Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi, semt evleri, doğa ve spor alanları, Buca'nın tarihi ve gezilecek yerleri, kent dokusu ile ilgili tanıtım yaptı. Stantlarda “Bir öğrenci daha ne ister” sloganıyla yer alan broşürler, iletişim bilgileri paylaşıldı.

23 yılın ardından ilk kayıt heyecanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise 23 yıl önce eğitim aldığı Dokuzçeşmeler yerleşkesindeki standa giderek öğrencilerin kayıt heyecanına ortak oldu. Yeni kayıt yapan ve mevcut eğitimine devam eden öğrencilerle keyifli dakikalar geçiren Başkan Kılıç, üniversite anılarını anlattı. Hayatının en unutulmaz yıllarının Buca'da geçirdiği 4 yıllık eğitim süreci olduğunu ifade eden Kılıç, ailelerle de buluşarak “Çocuklarınız bize emanet” mesajı verdi.

"İmkanlar seferber edildi"

Buca'ya eğitim için gelen gençler için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Erhan Kılıç, “Genç arkadaşlarımız inşallah burada güzel bir 4 yıl geçirirler. Sonrasında da Buca'ya faydalı, Buca'nın geleceğine imza atabilecek bireyler olarak Buca'mızda güzel bir gelecek kurarlar diye düşüyoruz” diye konuştu. Başkan Kılıç, stant ziyaretinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli'yi ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.