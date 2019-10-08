Başkan Kılıç, A takımıyla sahaya indi

Erhan Kılıç, icraat birimlerindeki müdürleriyle birlikte sahaya inerek, Buca'daki 47 mahalle muhtarını tek tek ziyaret etti. Projeleri sahada olgunlaştırmayı hedefleyen Kılıç, "Buca'nın tıkanan damarlarını açıyoruz" dedi.

Erhan Kılıç, Buca sokaklarında ve muhtarlıklarda yoğun bir mesai gerçekleştiriyor. Göreve başladığı 6 aylık sürede vatandaşların öncelikli sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için seferberlik başlatan Başkan Kılıç, icraatlarla ilgili; başkan yardımcıları, park ve bahçeler, fen işleri, temizlik işleri, tesisler, zabıta ve muhtarlık işleri müdürleriyle Buca sokaklarına indi.

47 muhtarlık ziyaret edilerek sorunlar çözüme kavuşacak

Bu kapsamda, yaklaşık iki hafta sürecek saha çalışmalarıyla Buca'da hizmet veren 47 mahalle muhtarı ziyaret edilerek çalışmalar ve taleplerin yerinde inceleneceği öğrenildi. Öte yandan Başkan Kılıç ve ekibi, çalışmalara ilk olarak Buca'nın dezavantajlı mahalleri olan; Fırat, Seyhan, Yeşilbağlar, Göksu ve İnkılap mahallelerinden başladı. Muhtarlarla yapılan görüşmelerde mevcut çalışmaların değerlendirilmesinin ardından, mahalle sorunları teker teker masaya yatırıldı. Muhtarlar, hazırladıkları dosyalarla mahallenin sorunlarını aktarırken, talepler öncelik sırasına göre belirlenerek müdürler tarafından hızlı bir şekilde planlamaya alındı.

Temizlik ve parklarda değişim teşekkürü

Yapılan görüşmelerde muhtarlar, geride kalan 6 aylık sürede özellikle temizlik ve park düzenlemelerinde atılan olumlu adımlar için Başkan Kılıç'a teşekkür etti. Mevcut konularda eksik kalan noktaları sokak sokak açıklayan muhtarlar; asfaltlama, yağmur suyu, kentsel dönüşüm, ulaşım, sosyal hizmetler, sosyal tesis gibi konularda talepleri iletti. İlçe belediyesinin yetki alanı dışında kalan konular için yetkili mercilerde takip gündemleri oluşturulurken, orta vadede gerçekleştirilmesi planlanan projeler için yerinde incelemeler gerçekleştirildi.

Muhtarlık ziyaretlerinin ardından mahalle esnaf ve hemşehrilerle bir araya gelerek sorunları dinleyen Kılıç, "Hemşehrilerimizin çok makul talepleri var. Vatandaşlarımızın en doğal isteği olan temiz ve düzenli bir çevrede yaşamak istiyor. Bu isteği gerçekleştirebilmek için 6 aylık sürede belediyenin asli görevi olan faaliyetlerinde tıkanıklıklar tespit ettik. Tıkanan ana damarları kalıcı bir şekilde açmak için kıt kaynaklarla en verimli çalışmayı yapabilmek için çalıştık. Şimdi sokak sokak gezerek tıkanan kılcal damarları da yerinde açıp sorunsuz bir Buca'yı inşa edeceğiz. Bizim asli görevlerimizi gerçekleştirmemiz bir proje değil zorunluluktur. Buca'da temizlik, park, yol gibi sorun kalmayacak" şeklinde konuştu.

Saha çalışmalarına görev süresi boyunca devam edeceğini ifade eden Kılıç, son olarak şöyle devam etti:

"Bizim asıl makamımız sokaklardır. Yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu buralarda görebiliyoruz. Sadece icraatlar için değil orta vadede yapacağımız projeleri de burada tartışıyoruz. ‘Ben yaptım oldu' anlayışını benimsemeden yerinde yönetim, yerinde çözüm ilkesiyle çok güzel bir Buca'yı hemşehrilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Atıl değil aktif projeler üreteceğiz."