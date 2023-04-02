Başkan Kılıç, Bucalılar'a verdiği ilk sözü yerine getirdi

İzmir Buca Belediyesi, kentin ana arterlerinden Menderes Caddesi'ndeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açtı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, bundan tam 4 yıl önce, adaylık sürecinde Bucalılar'a verdiği ilk sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Buca Belediyesi, geleneksel iftar programını Barış Mahallesi'nde yeni açılan Cezaevi Yolu'nda gerçekleştirdi. İftar esnasında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açtıklarını müjdeleyerek, bu yol sayesinde Menderes Caddesi'ndeki yükün azalacağını söyledi.

Hizmetin siyaseti olmaz

“Hizmetin siyaseti olmaz” anlayışıyla cezaevinin kaldırılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Başkan Kılıç, “Cezaevi'nin kentimize en büyük zararlarından biri de trafiği felç etmesiydi. Cezaevinin kaldırılması için görüşmelere başladığımız ilk günlerde söylemiştim: ‘Adnan Kahveci Caddesi'ni araç trafiğine kesintisiz açacağız' diye. Bunun için cezaevi kaldırılır kaldırılmaz kollarımızı sıvadık, harekete geçtik. Cezaevi'nden dolayı kesintiye uğrayan Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açmak için hızla çalışmalara başladık. Ekip arkadaşlarım günlerce emek verdi. Bugün nihayet imar yolunu ulaşıma açmış bulunuyoruz. Trafik yükünü çok önemli ölçüde azaltacak bu yeni yol, Buca'mıza hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda Barış Pazar Yeri'ni de buraya, yolun üst tarafına taşıyacağız. Sizler de alışverişlerinizi daha konforlu bir şekilde yapabileceksiniz. Pazar yerinden doğan trafik kargaşasına da böylece son vermiş oluyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, kardeşliğin ve birlikteliğin sofrasında buluşan binlerce Bucalı oruçlarını dualar eşliğinde açtı. Ramazan geleneklerinin yaşatıldığı alanda yöresel kıyafetleriyle servis yapan şerbetçi ve macuncu Bucalıların ağızlarını tatlandırdı.