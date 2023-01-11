Başkan Kılıç duyurdu: Buca yeniden planlanıyor

Göreve geldiğinden bu yana geçen 4yıllık süreyi ve projelerini anlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca'nın bin 665 hektarını yeniden planladıklarını duyurdu. Başkan Kılıç ayrıca “Buca Belediyesinin borcu yok denecek kadar az. Belediye olarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentteki basın mensupları ile Buca Belediyesi Bağ Evinde bir araya gelerek 4 yıllık görev süresini anlattı. Başkan Kılıç, gerçekleşmesi planlanan projelerinden de bahsetti. Belediyenin bütçe ve borç durumunu aktaran ve borcunun yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, Buca'nın bin 665 hektarını yeniden planladıklarını duyurdu.

“Yaşanabilir Buca hayali”

Buca'nın planlamasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Kılıç, “Tarihinde Buca'nın bir planı yok, hep ıslah imar planları bulunuyor. Kent merkezi olan 25 kilometrekarenin yaklaşık bin 665 hektarını yeniden planladık. Atatürk maskının olduğu alanın planlarını bitirdik. İzmir'in protokol yolu olan alanın bize ait olan kısmın planı bitti. Oradaki vatandaşlarımız depreme dayanıklı, Buca'ya uygun güzel konutlarına yakında kavuşacak. Bol yeşil alanın, otoparkın olduğu bir proje ortaya çıktı. Meydanların, yeşil alanların, otoparkların olduğu planlar yapıyoruz. Ova bölgesini tanıyamayacak durumda geleceksiniz. Seyhan Mahallesi Buca'nın kanayan yarası. Oranın planlarını da bitirdik. Çaldıran ve Ufuk Mahallesi planları da meclisten geçecek. Yaşanabilir Buca hayali için en önemli kriter imar planlarıdır” diye konuştu.

“Borcu yok denecek kadar az”

Başkan Kılıç, belediyenin bütçe ve borçlarından da bahsetti. Kendilerinden bir önceki dönemin gerçekleşen bütçesinin 209-219 milyon arası olduğunu hatırlatan Başkan Kılıç, “Gelecekteki projeleri öne çekmek amacıyla belediyeler borçlanır. 209-219 milyonluk bütçeye karşılık iki katına yakın borç yükümüz vardı. 2022 yılının gerçekleşen bütçesi yaklaşık 900 milyon lira civarı olacak. Şu anki borcumuz 370-380 milyon civarında. Yani çalışmamızı engelleyecek durum sıfırlanmış durumda. Buca Belediyesinin borcu yok denecek kadar az. Buca Belediyesinin borcu bütçesinin iki katı fazlayken, şu anda 4'te 1'lerde. Bir belediyenin mali yapısını sağlamadan ortaya eser çıkarmak çok zor. Belediye olarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Projeleri yaparken bütün sonuçlarını düşünerek yapmaya çalışıyoruz ve birer bir hepsini tutturuyoruz. Buca'daki gündüz nüfus 800-900 binlere yaklaşıyor. Bu yüzde bütçe çok önemli. Buca Belediyesinin bu yükü kaldırması için iyi bir mali disiplinde olması gerekiyordu” dedi.

“Yüzde 80'i hasar görecek binalarla dolu”

Göreve geldikten sonra hiç beklenmedik şekilde pandemi ile karşılaştıklarını hatırlatan ve bu durumun tüm kamu kurumları açısından çok zor olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, “Bu dönemi iyi bir şekilde atlatmaya çalıştık. Sosyal yardımlarımız, pandemiden etkilenen esnafa yaklaşımımız biliniyor. Ardından bir deprem yaşadık ve bu deprem bize, Buca'daki çarpık kentleşmeyi hatırlattı. Buca'nın yüzde 80'inin depremde hasar görecek binalarla dolu olduğunu gördük. Buca'nın tamamında ıslah imar planları ile yürümüşler” ifadelerini kullandı.

“Tarımdan para kazanıyorlar”

Toplantının Burası Buca Belediyesi Bağ Evinde yapılmasının belli bir nedeni olduğunu kaydeden Başkan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buca'nın 170 kilometrekarelik alanının 25 kilometrekaresi kent merkezinin olduğu alan. Kent merkezi dışındaki kısım üzüm bağları ile doluymuş. Sonrasında çarpık kentleşme ile bu hale gelmişiz ama elimizde hala bir seçenek var. 155 kilometrekarelik alanımız var. Yani 16 bin hektara yakın alan hobi bahçeleri adına doğa katliamına evirilmiş durumda. Burada tarımla vatandaşımızın para kazanabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Çiftçimize destek olmaya çalışıyoruz. Kırıklar ve Doğancılar köyünde köylülerimize ürününü temin ediyoruz. Beraber çalışıyoruz ve alım garantili çalışma yapıyoruz. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Buca Belediyesi olarak bir sorumluluğumuz var. Bu toprakları belediye eliyle sahiplenip vatandaşa tarımdan para kazanabileceklerini göstermek istiyoruz.”

“Sarı Masa ile 7 ayda yaklaşık 18 bin 165 kişiye ulaşıldı”

Buca'nın sosyo-ekonomik açıdan İzmir'in orta ve ortanın altı gelir seviyesine sahip en büyük kenti olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, şöyle devam etti: “Sosyal yardım konusunda Buca kendini aştı. Ulaşamadığımız vatandaş hemen hemen kalmadı. Birçok öğrenciye kurs verdik, 3 bin öğrenciye daha yakında ulaşacağız. Taziye evi ihtiyacı çoktu. Buca'mıza taziye evleri yaptık. Buca'da 253 parkımız var. Birkaç tanesi hariç hiçbirinin altyapı sistemi yoktu. Şu anda yüzde 80'inin altyapısı yapıldı. 3 tematik parkımızın yapımı devam ediyor. Bunlardan birini engelli merkezi olarak düşünüyoruz. Depremden sonra arama kurtarma ekiplerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. BUCAKUT, Türkiye'nin en iyi arama kurtarma ekipleri arasına girdi. Bütün çalışmalarımızı Sarı Masa Çözüm Merkezine göre götürüyoruz. Gelen şikayetleri mahalle mahalle, konu konu görebiliyoruz. En çok talep edilen konuları görüyoruz, vatandaşa dönüş yapıyoruz. Memnuniyet oranımız ise yüzde 80'lerde. 7 ayda yaklaşık 18 bin 165 kişiye ulaşmışız.”

“Hiçbir satış yapmadan borçları ödedik”

Buca Belediyesinin borçları ödemek için hisseli tapular hariç hiçbir satış yapmadığını belirten Başkan Kılıç, “Güncel değeri 250 milyon olan kamulaştırma yaptık. Eski Gece Pazarı'nı kamulaştırdık ve oraya yakışır bir proje yapmayı düşünüyoruz. Buca'da Belediyesi başkan adaylığı sürecinde vaatlerin en önemlisi cezaevinin kaldırılmasıydı. ‘Hizmetin siyaseti olmaz' şiarıyla yola çıktık. Hemen hemen 4 bin 500'e yakın tutuklu ve hükümlüden bahsediyoruz. Yeni bir cezaevi yapmadan bu cezaevinin kalkması çok zordu ama sonucunda cezaevi Buca'nın göbeğinden kalktı. Buca'ya hiç yakışmayan bir kütleydi. Buca'nın en büyük sorunu trafik. Adnan Kahveci Caddesi, Menderes caddesinin paraleli konumunda. Bu yolun önemini yakında anlayacağız. Metro çalışmasında, belediye durağı Menderes Caddesi içinde olacak. Menderes Caddesi, 7-8 ay trafiğe kapatılacak. O zaman yolun değeri anlaşılacak. Burada bir pazar da kuruluyor. Orası için bir kapalı pazar yapıyoruz ve yol açılmış olacak” dedi.

“Berlin Duvarı” yürüyüş yolu olacak

Başkan Kılıç, tarihi demiryolu hattı ve eski istasyonun olduğu bölgeye ilişkin de şöyle konuştu: “Buca'nı merkezine uzanan bir Berlin Duvarı'mız var, kullanılmıyor. Çizgi halinde Buca'yı ikiye ayırıyor. Bu da yıllardır Buca'ya kazandırılmaya çalışılıyor. Bu da şu ana kadar olmadı. Burayı da aldık, Buca'ya yakışır bir yürüyüş yolu yapmayı düşünüyoruz. İstasyonun olduğu noktayı da kültür faaliyetlerinin yapılacağı bir alan olacak. Projelendirilmesi bitti, yakın zamanda yapılacak. Buca'nın bir meydanı yok. 13 dönümlük stadın alımını yapınca orayı Buca'ya meydan olarak kazandıracağız. Buca Çarşı'nın olduğu yere 700 kişilik bir salon kazandıracağız. Siyasi partiler artık kongrelerini düğün salonunda yapmayacak. Kültür sanat etkinlikleri artık burada yapılacak.”

400 milyonluk bütçe fen işlerine

2023 yılının dönüm noktası olacağını söyleyen Başkan Kılıç, 400 milyon liralık bütçeyi fen işlerine ayırdıklarını ve bu 400 milyonun tamamını da kullanacaklarını kaydetti. Yolların artık serme asfalt istediğini, 2023 yılında Buca'nın büyük kısmını bitirmeyi planladıklarını belirten Kılıç, 50 milyonluk yatırımla Buca Belediyesinin şantiyesinin de ortaya çıkacağını ifade etti.

“Dumlupınar Mahallesi, Türkiye'de ünlü bir yer olacak”

Buca'daki projelerden detaylı bir şekilde bahseden Başkan Kılıç, şöyle devam etti: “Dumlupınar Mahallesi, 39 hektarlık bir alan. Burası Türkiye'de ünlü bir yer olacak. Levanten evleri, meydanla birleştiğinde farklı bir yere gelmiş olacaksınız. Ayrıca Forbes Köşkü'nü alıyoruz. Işılay Saygın'ın evini de Buca'mıza kazandıracağız.”

"Cezaevi alanının yeşil alan olmasını istiyorum"

Başkan Kılıç, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıkılan Buca Cezaevi alanı ile ilgili soruya Başkan Kılıç, "Cezaevinin kaldırılması süreci zor ve meşakkatli bir çalışmaydı. Cezaevinin bulunduğu alan, kadastral bir parsel değil. Cezaevinin bulunduğu alanda, her arsada olduğu gibi bir plan yapılır. Buranın hali hazırda 2003 yılının 6 ya da 7. ayında kesinleşmiş bir imar planı var. Bu imar planında cezaevinin göbeğinde 25 bin metrekarelik alanda paralı ticaret merkezi görülüyor. Böyle bir kesinleşmiş planı var. Bu diplomasi ile çözülmeli. Burada bunun çalışmasını yapıyoruz. Yeni bir rezerv alanı olarak kente yeşil alan kazandırmayı düşünüyoruz. Burada yeni bir değer ortaya çıkarmak gerekiyor" yanıtını verdi. Başkan Kılıç ayrıca, "Burada bir beyin fırtınası yapılıyor. İnsanoğlu tartışa tartışa kent için en iyi sonuca ulaşır diye düşünüyorum" sözlerine yer verdi. Başkan Kılıç, bir başka gazetecinin Buca Cezaevi alanı planına ilişkin sorusuna ise "2003 yılında yapılan, o anki yasaya göre planlama yetkisi ilçe ve büyükşehir belediyelerindeydi. O zaman bir plan yapılmış ve bu kesinleşmiş. Sonrasında 2007-2008 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına planlama yetkisi veriliyor. Bakanlık burayla ilgili yeni bir plan hazırlayarak askıya çıkardı ama bu daha sonuçlanmış aşamada değil. Biz buna itirazımızı yaptık. Bakanlığın planı yüzde 99 mahkemeden dönecektir. Ben cezaevi alanının yeşil alan olmasını istiyorum" cevabını verdi.

Oy hedefi yanıtı

Başkan Kılıç, yerel seçimlerdeki oy oranı hedefinin ne olduğu sorusuna ise "Bunu söylemek için yeniden aday adayı olup partimin beni aday olarak gösterip seçime girmem gerekiyor. Bu şekilde geliştiğini düşünürsek oy hedefim, mevcut oyumun yüzde 30-40 daha fazlası olur" dedi.