Başkan Kılıç, emekçi kadınlarla buluştu

Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kadın mücadelesinin daima yanında olduklarını söyledi.

Son yıllarda giderek artan kadına şiddet ve cinayetlere karşı sosyal sorumluluk projeleri geliştiren Buca Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde de vurguladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kutlama ve anma programını mesai arkadaşlarıyla yaptı, kadın emekçilerle bir araya gelerek karanfil ve hediyeler takdim etti. Kadın mücadelesinin daima yanında olacaklarını vurgulayan Kılıç, Buca'da yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Daha sonra Buca Belediyesi önünde Ahura Ritim Topluluğu konser düzenlendi. Uzun zamandır İzmir'de yaşayan İranlı def virtüözü Sami Hosseini'nin kurduğu, ulusal ve uluslararası sanat camiasında tanınan Ahura ile her dilde şarkılar söyleyen Bucalı kadınlar, oyunlar ve halaylarla doyasıya eğlendi.