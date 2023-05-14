Başkan Kılıç, eşi ile beraber oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eşi Zuhal Kılıç, oyunu İsmet Yorgancılar Ortaokulu'nda 1299 numaralı sandıkta kullandı. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Kılıç, “Demokrasi kültürüne inanmış insanlarımızın mutlaka gelip oy kullanması gerekir. Birey olarak ülkemizin geleceğinin planlanmasında hepimize görevler düşüyor. Bugün çıkacak sonuçlar milletimizin iradesini ortaya koyacaktır. Hepimizde bir bayram sevinci var bugün. Sandıklardan çıkan sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.