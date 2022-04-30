Başkan Kılıç, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Ramazan Bayramı öncesinde işçisinden bürokratına tüm çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bayramlaşma mesaisine şantiye ziyaretleriyle başlayan Başkan Kılıç, Buca için alın teri döken emekçilerin bayramını kutladı. İşçilerle bayramlaşmanın ardından belediye hizmet binasına geçen Başkan Kılıç, yemekhanede personelle bayramlaştı. Başkan Erhan Kılıç, “Ramazan ayının hepiniz için güzel geçmiş olmasını diliyorum. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Aynı zamanda 1 Mayıs işçi bayramınız da kutlu olsun. İnşallah beraber alanlarda olacağız. Şimdiden bütün ailenizle, eşinizle, dostunuzla, çocuklarınızla beraber huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.

Başkan Kılıç, daha sonra yerel yönetimlerin yapı taşı muhtarlar ve Buca için birlikte mesai yaptığı meclis üyeleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.