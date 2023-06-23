Başkan Kılıç mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kurban Bayramı öncesi belediyenin birimlerini dolaşarak emekçilerle bir araya geldi. Sabah erken saatlerde; Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlüklerine giden Erhan Kılıç, buradaki çalışanlarla tek tek bayramlaştı. Bayram boyunca sahadaki çalışmalarına devam edecek belediye emekçilerine kolaylıklar dileyen Kılıç, “Sizlerin emekleri ile kentimiz güzelleşiyor. Hepinizin büyük özveri ile sahada ter döktüğünü biliyorum. Bucalılar adına sizlere teşekkür ederim” dedi.

Öğle saatlerinde ana hizmet binasına geçen Başkan Kılıç, burada da personeliyle bayramlaştı. Erhan Kılıç, daha sonra meclis salonunda mahalle muhtarları ve belediye meclis üyelerini ağırladı.