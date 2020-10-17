Başkan Kılıç, muhtarlarla buluştu

Erhan Kılıç, Muhtarlar Günü öncesinde ilçedeki 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyerek sohbet eden Başkan Kılıç, talepleri not aldı.

Erhan Kılıç, kentteki vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Buca Belediyesi Mevlana Tesislerinde yer alan Neva Kafe'de gerçekleştirilen toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler Şube Müdürü Nadir Tokatlıoğlu, Buca Muhtarlar Birliği Başkanı Sedat Erşahin, Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Sığak, Buca Muhtarlar Derneği Onursal Başkanı Eşfak Yurdanur, Buca'daki 47 mahalle muhtarı ve Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.

Muhtarlarla sohbet ederek yürütülen çalışmaları değerlendiren Başkan Kılıç, yaklaşan 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mahalle muhtarlarına kalem ve çikolata hediye etti. Muhtarların sorunlarını dinleyerek sohbet eden Başkan Kılıç, talepleri not aldı.

Tüm muhtarların Muhtarlar Gününü kutlayan Kılıç, "Amacımız; daha yaşanabilir bir Buca oluşturmak. Hemşehrilerimizi hak ettikleri Buca'ya ulaştırma hayalimizi, sizler olmadan gerçekleştiremeyiz. Muhtarlarımız mahallelerindeki sorunları bize dile getirecekler, biz o doğrultuda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Acil çözüm bekleyen sorunları tek tek kaleme aldık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile birlikte yaklaşık iki hafta önce özellikle ihmal edilen bölgelerimizde çalışma yaptık. Bu noktalarda gayet hızlı ve anlık çözümlerin gerçekleştiğini gördüm. Birlikte bu sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.