Başkan Kılıç ve AK Parti'li Kaya cezaevi dosyasını Bakan Gül'e götürecek

Adalet Bakanlığının cezaevinin kaldırılması için olumlu irade koyduğunu ifade eden AK Parti'li Kaya, Kılıç ile birlikte önümüzdeki süreçte cezaevi dosyasıyla Adalet Bakanı Abdülhamid Gül'ü makamında ziyaret edeceklerini açıkladı.

Buca ilçesinde, 60 yıldır faaliyetle olan Buca Kapalı Cezaevinin kaldırılmasına yönelik hem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan ardı ardına açıklamalar gelmişti. Başkan Kılıç ve AK Parti'li Kaya, birbirine destek olan açıklamalarının ardından bir toplantıda buluştu.

"Bu olay siyaset üstü bir olay"

AK Parti'li Kaya'nın Başkan Kılıç'ı makamında ziyaretine; Buca Belediyesi AK Parti'li meclis üyeleri de eşlik etti. Toplantıda, Kaya'ya konuyu gündeme getirdiği için teşekkür eden Kılıç, "Böyle bir konuda ilginizden dolayı tüm Buca halkı adına teşekkür ediyorum. Bu olay siyaset üstü bir olay. Biz bu olaya siyasi bakmıyoruz. Sizin de bu konuyla bu şekilde ilgilenmeniz Buca halkı nezdinde gerçekten takdir topluyor. Bunu gündeme siz getirdiniz; ama sonrasında devamını da getiriyorsunuz. Biz siyasilerden bunu bekliyoruz. Önemli olan konuyu gündeme getirmekten ziyade sonuç almak. Meclis üyelerimiz de bu konu için parti ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Oradaki imar yolunun açılması bile Buca trafiği için neşter olacak"

Cezaevinin kaldırılması için ellerini taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Kılıç, "Biz her zaman birlikte çalışma konusunda açığız. Buca Belediyesi olarak biz mevcut imkanlarımızın da üzerine çıkarak çalışacağız. Bu olay, öncelikle cezaevinin kaldırılması; ama cezaevinin kaldırılması zaman alabilir. Oradaki imar yolunun açılması bile Buca trafiği için neşter olacak. İnşallah bunları el birliğiyle yapabiliriz. Hepimizin hayali daha yaşanabilir bir Buca. Bu konuyla ilgili hiçbir siyasi sahiplenme çabam yok. Burada cezaevi kalkarsa da bunu ben yapmış olmayacağım. Yeter ki kalksın" dedi.

Kılıç'ın ardından konuşan Kaya, "Artık seçimler bitti. Neticede biz Buca'da vatandaşlarımızın tercihlerine saygı gösteriyoruz. Bu bir demokrasi yarışı; artık el birliğiyle çalışacağımız bir zamandayız. Ben de şu açıdan teşekkür ediyorum; biz sadece şimdiki dönemde değil geçmiş dönemlerde de çağrılar yaptık. Neredeyse açık çek verdik; ama kimse o çeki alıp bozdurma durumunda olmadı. Bizim uzattığımız el, hep havada kalmıştı; çünkü biz İzmir'deki tüm sorunların ortak akılla çözülmesinden yanayız. Elimizde Cumhurbaşkanımız ile birlikte İzmir'in sorunlarını çözecek ciddi argümanlar var. Sizlerin de yerel yönetimler olarak var. Dolayısıyla birlikte bu kronikleşen sorunun çözümü noktasında Buca'nın çevresini değiştirecek, geleceğini değiştirecek bir çözüm noktasında tıkanmış problemlerin önünü açacak bir çalışma imkanımız olacak" diye konuştu.

Adalet Bakanı ile bir kez daha görüşülecek

Cezaevinin kaldırılması için Adalet Bakanı Abüdlhamit Gül ile ileri bir tarihte Ankara'da görüşme gerçekleşeceğini söyleyen AK Parti'li Kaya, “Buca Cezaevi, Buca'nın merkezinde kalmış 73 bin 924 metrekarelik devasa bir alan. Kent merkezinde böyle bir alan yok. Yer Adalet Bakanlığımızın. Sağ olsun Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül de İzmir ziyareti sırasında ve daha sonraki görüşmelerde cezaevinin kaldırılması konusunda iradesini koymuş oldu. Süreç içerisinde bu konu çoğu kez konuşuldu. Yıllardır da konuşuluyor. Tabii bu belli bir süreç alacak. Cezaevinin kapasitesinin üzerinde bir tutuklu sayısı var. Şimdi bundan sonra sizinle birlikte sayın bakanımızla bir araya geleceğiz. Bakanlığın da belli ihtiyaçları var. Buca'nın menfaati, İzmir'in menfaati neyi gerektiriyorsa bakanımızla birlikte görüşeceğiz. Biz siyaset üstü çalışmak istiyoruz. Burayı el birliğiyle kaldırmamız lazım” ifadelerini kullandı.