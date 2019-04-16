Başkan Kılıç'a ziyaretçi akını

Erhan Kılıç'ın makamı ziyaretçi akınına uğruyor. Kısa zamanda İzmir siyasetine yön veren isimlerden ilçe sakinlerine, sivil toplum örgütü temsilcilerinden meclis üyelerine kadar yüzlerce misafiri ağırlayan Başkan Kılıç, tüm Bucalılarla el ele, omuz omuza vererek Buca'yı hak ettiği, daha yaşanabilir kentler arasına sokacaklarını söyledi.

Mazbatasını aldığı günden bu yana enerjik bir performansla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, her fırsatta Bucalılarla bir araya gelerek sorun, talep ve beklentilerini dinliyor. Buca'yı karış karış gezip vatandaşlarla buluşan Başkan Kılıç, tebrik ziyaretlerini de makamında kabul ediyor. Başkan Kılıç'ı ilk ziyaret edenler arasında yer alan İzmir eski Milletvekili, Buca Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Susam ve yönetimi oldu. Susam, Buca için atılacak her adımda Başkan Erhan Kılıç'ın yanında olacaklarını söyledi.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'a tebrik ziyaretinde bulunanlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Yaşar Erdoğdu, CHP Buca Gençlik Kolları Başkanı Semih Güğük ve yönetimi, Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ve Asbaşkanı Mehmet Sevinç, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Yılmaz Yıldız ve yönetimi, İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan ve yönetimi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şube Başkanı Yıldız Yılmaz ve yönetimi, Kars Sarıkamış Aşağısallıpınar Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Buca Tekstil Pazarı (PABUC) esnafı yer aldı.