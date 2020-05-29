Başkan Kılıç'dan online toplantıda önemli açıklamalar

Online toplantı yaparak korona virüs salgını sürecini değerlendiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Cezaevi'nin Buca'da olmaması gereken bir yapı olduğunu ve kalkması gerektiğini belirtirken Buca Metrosu'nun temelinin de pandemiden sonra atılacağını düşündüğünü söyledi. Başkan Kılıç, belediye borcunu sıfırlayacağını da dile getirerek göreve geldiklerinde 380 milyon TL olan belediye borcunu 255 milyon TL'ye indirdiklerini ifade etti.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, korona virüs salgını sürecinde gazetecilerle online toplantı yaparak hem Buca'daki son durumu değerlendirdi hem de Buca projelerinden bahsetti. Başkan Kılıç, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cezaevinin kaldırılması ve Buca Metrosu hakkındaki soruya yanıt veren Kılıç, “Benim dönemimde cezaevinin kalkıp kalkmaması önemli değil ama kalkması lazım. Şu an bile Buca'da olmaması gereken bir yapı. Bu cezaevi buradan artık kalkmalı. 21. yüzyıldayız. Kent estetiğine ve ulaşıma vurduğu darbeyi bir kenara bıraksak bile insan haklarına uymayan bir yapı. Bu tür cezaevleri artık dünyada kullanmayan sistem. Bu cezaevinin insani açıdan, kent estetiği açısından, kent ulaşımı açısından bir an önce kaldırılması gerekiyor. Biz parti ayrımı gözetmeksizin bu işte taşın altına eline koyan milletvekilleri Atilla Kaya ve Hamza Dağ'a teşekkür ediyorum. Beraber Ankara'da görüşmeler yaptık. En yakın sürede cezaevinin kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Buca Metrosu konusunda son noktaya geldik. Tunç Soyer bu konuda kararlı. Pandemi bititkten sonra metronun temelinin atılacağını düşünüyorum. Yani metro konusunda sorun yok, Buca metrosu yürüyor. Büyükşehir ile çalışmalarımız harika durumda. Büyükşehir Buca'ya ciddi önem veriyor. Tunç Soyer ile senkronize şekilde çalışıyoruz” diye konuştu. Başkan Kılıç ayrıca, göreve geldiklerinde belediyenin 380 milyon TL borcu olduğunu ve bu borcu 255 milyon TL'ye indirdiklerini hatırlatarak “Borcu sıfırlayacağım. Mali disiplin konusunda ciddi noktaya geleceğimizi düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

"Maaş ödemede zorlanma durumuz yok"

Başkan Kılıç maaş ödemelerine ilişkin şunları söyledi: "Buca Belediyesi küçülmedi, borçlanmadı tam tersi büyüme ivmesi kazandı. Buca Belediyesi kurumsal kimliğine kavuştu. Maaş ödemede zorlanma durumuz yok ama belediyecilik sadece personel maaşlarını ödemek değil. ‘Bu ayı da çıkarttık, maaşları ödedik' diyen yapı pandemiyle tam manasıyla mücadele edemez. Biz maaşları, ikramiyeleri ödedik, zorlanmadık, pandemi tazminatları ödedik. Personelimize erzak yardımında bulunduk."

"Proje düşünecek durumumuz yok"

Pandemi sürecinin çalışmaları olumsuz etkilediğini söyleyen Kılıç, “Projelerde tabii ki aksama oldu. Nihayetinde belediye sürekli döngü içinde olan büyük bir zincir gibidir. Sürekli dönen bir aygıttır. Belediyelerde çalışmalar hiç bitmez. Pandemi olmasaydı tabii çok farklı projelerimiz olacaktı. Birçok projemiz ilk yıllık süreçte pişmişti, sonraki süreçte diğerleri ortaya çıkacaktı. Hepsini durdurmak zorunda kaldık. Gelir kaybına da uğradık. Aylık 6-7 milyon TL'yi bulan gelirlerimiz 200-300 bin TL'lere düştü. Bunlar da projelerimizi askıya almamıza yol açtık. Tunç Başkanımızın da dediği gibi kriz belediyeciliği yapıyoruz şu an. Açıkçası şu anda proje düşünecek durumumuz yok. Proje çalışmasını yapan birimler altyapı çalışmalarını zaten götürüyor” diye konuştu.

Tramvay sorusuna cevap

Kullanılmayan Buca Stadı ile ilgili soruya cevap veren Başkan Kılıç, “Buca Çevik Bir Meydanı yanında Buca Stadı var, kullanılmıyor. Stadın bulunduğu bölgenin Buca halkının hizmetine açılması için gerekli çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Buca'ya büyük meydan kazandırmış oluruz. Ayrıca öğrenciler için kütüphane projemiz var. Öğrencilerin ihtiyaçlarının giderileceği bir kompleks olacak” ifadelerini kullandı. Başkan Kılıç, Bucaspor için Süper Lig hayalinin de devam ettiğini belirtti. Geçmiş dönemlerde Buca için hazırlanan bir tramvay projesinin gündemde olduğunun hatırlatılması sonrasında konuşan Kılıç, “Buca Metrosu yapıldıktan sonra tramvaya ihtiyaç olacağını düşünmüyorum” yanıtını verdi.

“İzmir genelinde çok arka sıralardayız”

Tüm dünyada olduğu gibi Buca'da da zor günler geçirildiğini belirten Başkan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediye olarak kriz döneminde tüm belediye olanaklarını bu sürece özgülemeye çalıştık. Açıkçası elimizdeki imkanlarla pandemi mücadelesini ya da buna benzer travmatik mücadeleleri yerine getirmesi çok zor. Bucalı vatandaşların bu süreci daha rahat geçirmesi için ciddi mücadeleler verdik. Sağlık Bakanımız ilk vakayı açıkladığında toplantı yaptık. Ne yazık ki İzmir vakalarının yüzde 30-40'ının Buca'da olması beklentisi vardı. Çünkü Buca fiilen 800 binlere yaklaşan nüfusa sahip. Dolaşımın yüksek olmasından kaynaklı vaka sayısının yüksek olması bekleniyordu. Çin'de pandemi ile ilgili mücadelenin araştırmalarını yaptık. Bu araştırmalarda kent dezenfektasyon önemli olduğunu öğrendik. Tüm mahalleleri muhtarlar kılavuzluğunda dezenfekte ettik. İzmir vakalarının yüzde 30-40'ının Buca'da olması beklenirken, bırakın nüfus orantılamasını, normal vaka sayısında bile İzmir genelinde çok arka sıralardayız. Bu bizim yaptığımız dezenfektasyondan dolayı mı bilmiyoruz ama bir vatandaş dahi salgından korunduysa bizim için ne mutlu.”

“Normalleşme takvimine girdik”

Korona virüs salgını nedeniyle ilçede 300 bine yakın maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Kılıç, “İhtiyaç sahiplerine desteklerimizi yaptık. Süreç içerisinde 25 bine yakın erzak dağıtmış olacağız. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Normalleşme sürecinde de yeni bir takvime girdik. Özellikle parklarımızın kosalanması sekteye uğramıştı. Personel konusunda sıkıntılar çekiyoruz. 12 yaşından küçük çocuğu olan kadın personele izin verildi. Rapor alan, izinli olan personellerimiz var. Kosalamada geride kaldık ve bu yüzden bir seferberlik başlattık. Yakın zamanda parkları kosalama işlemini tamamlamış olacağız” sözlerine yer verdi.