Başkan Kılıç'tan apartman görevlilerinin çocuklarına sürpriz

Başkan Kılıç, apartman görevlilerinin yaz tatiline giren çocuklarını da unutmadı, onlara tablet bilgisayar hediye etti.

Buca Apartman Görevlileri Derneğinin kuruluşundan bu yana her türlü desteği veren ve apartman görevlilerinin sosyal ve ekonomik hakları için dayanışma içinde olan Buca Belediyesi, emekçilerin çocuklarını da unutmadı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Çarşı içinde bulunan dernek binasında apartman görevlileri ile bir araya geldi. Sohbette apartman görevlilerinin özlük hakları, genel ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve sosyal olanakların artırılması gibi pek çok konu konuşuldu. Dernek üyeleri, kendi sorunlarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yakından ilgilenmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Dernek Başkanı Hüseyin Karpuz ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı toplantıda Başkan Kılıç, görevlilerin çocuklarına tablet bilgisayar hediye etti. İnternet çağı ile birlikte her çocuğun eğitim olanaklarına ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayan Başkan Kılıç, çocuklara bilgisayarları bizzat armağan etti. Çocuklar, Buca Belediyesi tarafından başta Dijital Dersane olmak üzere pek çok uzaktan eğitim çalışmasına ulaşabilecek, yaz tatilini verimli aktivitelerle geçirme fırsatı bulacak.