Başkan Kılıç'tan bayram öncesi esnaf ziyareti

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kurban Bayramı öncesindeki son haftanın mesaisini esnaf ve vatandaşlarla buluşarak başlattı. Mesaisine, sabahın erken saatlerinde Şirinyer İZBAN durağı önünden başlayan Başkan Kılıç, esnafı tek tek ziyaret etti, taleplerini dinledi. Gündemin ekonomi olduğu sohbetlerde yerel yönetimlerin yapabileceği katkılarda ele alınırken, Sarı Masa Çözüm Merkezi ekipleri de ziyaret edilen esnaflara ve Bucalılara Türk bayrağı armağan etti.