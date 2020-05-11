Başkan Kılıç'tan Bucalı amatör kulüplere Ramazan desteği

İlçedeki 17 toplam kulübün antrenör ve sporcularına erzak paketi dağıtan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Spor ve sanat modern toplumun alt yapısıdır. Her alanda sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Buca'yı üreten ve gelişen spor kenti yapmak için çalışmalarını aralıksız devam eden Buca Belediyesi, amatör spor kulüplerine maddi, manevi destek olmaya devam ediyor. Türkiye'de sportif faaliyetleri tamamen durma noktasına getiren korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren amatör spor kulüpleri için Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç harekete geçti. İlçe genelinde faaliyet gösteren 17 spor kulübündeki sporcu ve antrenörler için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından erzak paketleri hazırlandı. Ramazan ayına özel hazırlanan 170 adet pakette, temel mutfak ihtiyaçları yer aldı. Hazırlanan paketlerin dağıtımı, Başkan Kılıç tarafından Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesislerinde gerçekleştirildi.

Sporcu dostu başkana teşekkür plaketi

Tesiste spor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya gelen Kılıç, kulüplerin genel durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Sahada sporcularla keyifli anların yaşandığı etkinlikte Kılıç, futbolcularla top oynadı. Buca Amatör Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Polat ise göreve geldiği günden bugüne yapmış olduğu katkılardan dolayı, tüm kulüpler adına Başkan Kılıç'a teşekkür plaketi verdi.

“Spor ve sanat modern toplumun alt yapısıdır”

Bucalı gençlerin gelişimi için sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Kılıç, ”Göreve geldiğimiz günden beri en çok önem verdiğimiz konu gençlerimizdi. Onların geleceği için, mutluluğu için Buca'nın çehresini sporla, sanatla ve eğitimle değiştireceğimizi söyledik. Yeni dönemde de projelerimizi bu çerçevede planladık. Çünkü spor ve sanat modern toplumun alt yapısıdır. Bizlerin gençlerimize; gençlerimizin de uyuşturucuya değil, spora ihtiyacı var. Kendine spora adamış kardeşlerimi gördükçe bizim de göğsümüz kabarıyor. Her alanda sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.