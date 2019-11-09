Başkan Kılıç'tan katı atık hamlesi: "Öz kaynaklarla gerçekleşecek"

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, mevcut sözleşmenin ardından katı atık toplama işleminin belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacağını söyledi

Düzenli bir çevrenin oluşumu için çalışmalarını hızla sürdüren Buca Belediyesi, ilçe genelinde katı atık toplama ve ayrıştırma çalışmalarını arttırdı. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, katı atık toplama için çalışmaların hız kazandığını söyledi. Başkan Kılıç, “Elimizdeki kaynakları en doğru ve etkili bir şekilde kullanarak, böylesine büyük bir ilçede imkansızı başarıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni ve ayrıştırmaya uygun çöp konteynerleriyle bu rakamı daha da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, “Belediyemizin geçmiş dönem yönetimi tarafından yapılan katı atık toplama ve ayrıştırma sözleşmemiz devam ediyor. Sözleşmenin sona ermesinin ardından ilçe genelinde katı atık toplama ve ayrıştırma işlemini kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştireceğiz. Yaptığımız tüm hamlelerle Buca'da temizlik sorununa neşter vurarak, temizlik gündemini kalıcı olarak sonlandıracağız” ifadelerini kullandı.