Başkan Kılıç'tan minik Hira'ya Atatürk daveti

Türkiye gündemine Atatürk sevgisi ve Anıtkabir özlemiyle damga vuran 9 yaşındaki Hakkârili minik Hira ve babasına bir çağrı da Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'tan geldi. Başkan Kılıç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hira ve ailesine selam göndererek Atatürk Maskı'nı ziyaret etmek üzere Buca'da ağırlamaya davet etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sevdasıyla gönüllere taht kuran 9 yaşındaki Hira'nın, Anıtkabir özlemine Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da kayıtsız kalmadı. Hakkâri'de yaşayan minik Hira, Anıtkabir'e gidemeyince babası onun için 10 gün çalışarak Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapmıştı. Baba ve kızın yürekleri ısıtan öyküsü, kısa sürede ülke gündeminde yer bulmuştu.

"Takdir ve sevgilerimizle"

Hira ve babasına bir davet de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'tan geldi. Başkan Kılıç, sosyal medya hesapları üzerinden Buca Belediyesine ait Atatürk Maskı ve Hira'nın fotoğrafını paylaşarak, “Atatürk ve Cumhuriyet sevdalılarının kenti Buca'dan, Atatürk ve cumhuriyet sevdalısı Hakkarili 9 yaşındaki Hira'ya selam olsun. Dünyalar tatlısı kızı Hira'nın Atamızın ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i görme isteğini gerçekleştirme hayaliyle kardan Anıtkabir yapıp kızının yüreğindeki Atatürk sevdasını daha da büyüten yiğit, fedakar babasına ve o güzel aileye takdir ve sevgilerimizle. Hayat normale döndüğünde bu güzel aileyi biz de Buca'mızda konuk etmek isteriz” ifadelerine yer verdi.