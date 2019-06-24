Başkan Kılıç'tan muhtarlar zirvesi

Erhan Kılıç, Buca'nın mahalle muhtarlarıyla kentin hizmet rotasını çizdi. Muhtarların teker teker sorunları anlattığı toplantıda Başkan Kılıç, makro projelerden önce Buca'nın temizlik, park, yol gibi sorunlarının çözümü için çalışacaklarını söyledi.

Erhan Kılıç, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası görevinin başına geçen Buca mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Buca Gölet Restoran'da gerçekleştirilen akşam yemeğine; Başkan Erhan Kılıç'ın yanı sıra başkan yardımcıları ve Buca'nın toplam 47 mahalle muhtarı katıldı. Buca'nın İzmir'in en büyük ilçesi olması nedeniyle ziyaretlerin çok yoğun geçtiğini ifade eden Kılıç, “Artık Buca'ya eğilme zamanı geldi. Özellikle ziyaretçi kabullerinden sonra gece 3'lere kadar çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki zamanımızı Buca için çalışarak geçireceğiz. Biliyorsunuz bizim çalışmalarımız muhtarlar olmadığı zaman tamamen eksik kalır. Yaptığımız her etkinlik, yapmayı düşündüğümüz projeleri sizlersiz yapmak, açıkçası atıl projeler üretir. Devlet kaynaklarının boşa harcanmasını sağlar. Katılımcı demokrasiyle senkronize bir çalışma yürüteceğiz. ‘Hayırlı olsunlar' bitti başkan geldi; muhtarlar koltuğa oturdu. Bundan sonra hep birlikte Buca için çalışacağız. Buca'nın sorunlarına birlikte neşter vuracağız" diye konuştu.

"Bizim en büyük önceliğimiz Buca'nın temizliğidir"

Başkan Kılıç'ın konuşmasının ardından toplantıda muhtarlar teker teker söz alarak mahallelerinde yaşanan sorunları ve öncelik verilmesi gereken konuları aktardı. Kılıç'ın teker teker not alarak yanıt verdi.

Buca'da temizlik, fen işleri, park ve bahçeler gibi konularda aksayan çalışmaların hızla çözüme kavuşacağını ifade eden Kılıç,

"Buca'nın süpürülmediğiyle ilgili olumsuz tepiler var. Temizlik sorununu kökten çözeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konteyner talebini yaptık. En kısa zamanda bu taleplerimiz yerine gelecektir. Bizim en büyük önceliğimiz Buca'nın temizliğidir. Yine Buca'mızda her parkımızın bakımını yapmaya başladık. Parklarımızın eksikliklerinin giderilmesi için ihale sürecini en kısa sürede tamamlayacağız. Artık parklarımız, çocuklarımızın, kadınlarımızın rahat rahat zaman geçirebileceği bir yer olacak. Daha güvenli bir şekilde kullanabilecek. Buca'nın yolları asfaltlanacak. Asfalt yamama makinesini en kısa sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da başka yerden sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Belediye kaynaklarının verimli şekilde kullanılabilmesi için öncelikli olarak Buca'nın sorunlarının çözümü için çalışacaklarını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Biz bunları müjde olarak söylemiyoruz. Bunlar zaten asıl yapmamız gereken şeyler. Bizim şu an eğildiğimiz yerler makro projelerden önce, Buca'nın asıl sorunlarıdır. Buca'mızın çok fazla sorunu var. Ama İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte 5 yıllık süreci en iyi şekilde geçirmeyi düşünüyoruz. Artık söz sırası yönetenlerde. Söz sırası mikrofonun gerçek sahibi sizlerde. Sizler fikirlerinizi paylaşacaksınız bu kenti birlikte yöneteceğiz."