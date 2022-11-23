Başkan Kılıç'tan yerinde inceleme

Buca'daki altyapı hizmetlerini yerinde koordine eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çamlıkule Mahallesi'nde yapılan çalışmaları ve mahallelinin taleplerine göre yapılan düzenlemeleri inceledi.

Buca Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü sokak düzenleme çalışmalarından birini daha Çamlıkule Mahallesi'nde hayata geçirmişti.

Çalışmalar çerçevesinde 242/35, 242/30 ve çevresindeki sokaklara kilit parke taşı döşemesi yapıldı, yeni yollar açılarak mahalleye 100 araçlık yeni otopark alanı kazandırılmıştı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çalışmaların yapıldığı alana giderek sokağın son halini inceledi. Yeni yapılan 100 araçlık ücretsiz otopark alanını ve yolları inceleyen Kılıç, birim müdürlerinden çalışmalarla ilgili olarak bilgi aldı. Kılıç, önümüzdeki dönemde Buca'da Fen İşleri çalışmalarının atağa kalktığı bir yıl olacağını belirterek, “Asfalt çalışmaları, yeni yol çalışmaları, kilit parke döşenmesi, ücretsiz otopark alanları yapımı bu dönem önceliğimiz olacak” diye konuştu.

Öte yandan, sene başından bu tarafa kente 35 adet yeni otopark alanı kazandıran Buca Belediyesi, yıl sonuna kadar bu rakamı 50'ye yükseltmeyi planlıyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen istekleri göz önünde bulundurarak mesaisini sürdürüyor.