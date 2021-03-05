Başkan Kılıç'tan Yeşilova kâşifine vefa ziyareti

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir'in tarihine ışık tutulmasına katkı sağlayan 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü'nün kâşifi Ali Beke Özkan'ı unutmadı. Kanser tedavisi gören Özkan'ı evinde ziyaret eden Kılıç, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.

Kentin yaşayan tarih miraslarına ve değerlerine sahip çıkan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir tarihinin aydınlatılmasında öncü rol oynayan Ali Beke Özkan'ı unutmadı. Başkan Erhan Kılıç, Bornova'da yer alan ve İzmir'in en eski yerleşim birimi olarak tarihe geçen 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü'nün kâşifi Ali Beke Özkan'ı ziyaret etti. Yaylacık Mahallesinde ikamet eden ve bir süredir kanser tedavisi gören Özkan'a moral için giden Başkan Kılıç, Özkan ve mahallelilerle bir araya geldi.

"Yaşayan tarihimizsiniz"

Buca'daki bir parka 2003 yılında Bornova'dan getirilen toprağın içindeki arkeolojik kalıntıları tesadüfen fark eden Özcan, bu kalıntıları İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim etmesiyle başlayan ve İzmir'in yaşını güncelleyen keşif öyküsünü anlattı. Özkan'ın hikâyesini hayranlıkla dinleyen Başkan Kılıç, “Böylesine güzel, tarihe ışık tutan bir hikâyenin kahramanı olmak son derece güzel bir şey. Sizin Buca'mızda ikamet ediyor olmanız, bizim için ayrıca mutluluk verici bir şey. Buca Belediyesi olarak her zaman, her ihtiyacınızda sizin yanınızdayız. Siz bizim yaşayan tarihimizsiniz” diye konuştu.

"Sözleri yerine getirdiğiniz için teşekkür ederiz"

Öte yandan Kılıç, mahalle sakinleri tarafından da coşkuyla karşılandı. Mahalleliyle sohbet eden Kılıç, talepleri ve önerileri dinledi. Kılıç'ın ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirten hemşehriler, “Yaptığınız hizmetleri takip içindeyiz. Başkan olmadan önce vermiş olduğunuz sözleri yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.