Başkan Kocaoğlu: "Buradan Çin'e kadar uzanacak mesafedeki yolu asfaltladık"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, veda ziyaretlerini Kemalpaşa'da sürdürürken, İzmir'de uygulanan ova yollarının asfaltlanması projesinin başlangıç noktası Ören'e de uğrayan Başkan Kocaoğlu, "O günden beri 6 bin 500 km arazi yolunu, yani buradan Çin'e kadar uzanacak mesafedeki yolu asfaltladık. Bugün yine bu projenin başladığı yere, sizlerle vedalaşmaya geldim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki veda ziyaretleri kapsamında Kemalpaşa ilçesi ve mahallelerine ziyaretler yaptı. Ören, Çambel, Akalan, Sütçüler, Yenmiş, Ansızca, Kuyucak, Damlacık ve Ulucak'ta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aziz Kocaoğlu, hem vedalaştı hem de 15 yıldır verdikleri destek nedeniyle Kemalpaşalılara teşekkür ederek helallik istedi. Başkan Kocaoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Rıdvan Karakayalı, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ayçil ve meclis üyesi adayları eşlik etti.

Başladığı yerde veda etti

Büyükşehir Yasası'ndaki değişikliğin ardından arazi yollarını asfaltlama projesine Kemalpaşa'dan başladıklarını hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Türkiye tarihinde ilk kez asfaltlanan arazi yolu Ören'deydi. Kentteki arazi yollarının büyük bölümünü bitirdik. O günden beri 6 bin 500 km arazi yolunu, buradan kuş uçuşu Çin'e kadar uzanacak mesafede bir yolu asfaltladık. Bugün yine bu projenin başladığı yere, sizlerle vedalaşmaya geldim" dedi.

15 yılda Kemalpaşa'ya 248 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını dile getiren Başkan Kocaoğlu, arazi yollarının yanı sıra ilçenin altyapısının da büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, çiftçinin, hayvancının kalkınması için de var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Belediye başkanlığı bir bayrak yarışı, meslek değil. 15 yıl bu görevi bir leke bulaştırmadan, adaletten hiç ayrılmadan, insan ayırmadan, belediyenin parasını 4 milyon 350 bin İzmirlinin kul hakkı görerek hizmet ettik" diye konuştu.

Seçim arifesinde birçok konunun gündeme getirildiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Devletin arşivleriyle, Türkiye İstatistik Kurumu rakamları neyse onunla konuşacaksın. İktidar partisinin il başkanı 'İzmir'e 70 milyar lira yatırım yaptık' diyor. Devletin resmi kayıtları ise '15 milyar lira' diyor. Biz belediye olarak 17,5 milyar liralık yatırım yaptık. İzmir Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir vilayet olduğu için kanunen gönderilmesi gereken paranın dışında bir kör kuruş almadan bu yatırımı yaptık. Sayın Zeybekçi de sürekli İzmir'e Denizli'yi örnek gösteriyor. İzmir 2004-2017 yılları arasında Ankara'ya vergi 429 milyar lira vergi göndermiş. Karşılığında ise devlet buradaki tüm harcamalar için, kendi personelinin maaşları da dahil 105 milyar lira para göndermiş. Bunun sadece 15 milyar lirası yatırıma gitmiş. Sürekli 10 senedir örnek gösterilen Denizli ise 2004'ten 2017'ye kadar 16 milyar lira göndermiş, karşılığında 20 milyar lira para almış. Şimdi söyleyin bakalım; İzmir mi kalkınmış Denizli mi kalkınmış? İzmir mi ileri, Denizli mi ileri?"

"Raylı sistem konusunda İzmir, Türkiye'nin göz bebeği bir kent"

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül'ün Buca Metro projesinin Ankara'dan bir türlü onaylanmaması konusunda "mutlaka bir eksik vardır" şeklindeki değerlendirmesini ise şöyle yanıtladı:

"Raylı sistem konusunda İzmir, Türkiye'nin göz bebeği bir kent. 11 km raylı sistem devraldım. Şu anda 179 km çalışıyor. 7,5 km inşaat da devam ediyor. Buca metrosunun her şeyi tamam. Altyapılar Genel Müdürlüğü'nde onaylandı. Şu anda Kalkınma Bakanlığı'nda. Formaliteden bir üst yazı yazılarak imzalanacak. Bir günlük iş için üç yıldır bekliyorum."

Kırsalın kalkınması için yıllardır birçok proje yürüttüklerini dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için sürdürdükleri koyun keçi dağıtımlarının da siyasi engellere takıldığını söyledi. Dağıtılan küçükbaş hayvanları yıllardır İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden temin etiklerini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Bugün memlekette çoban kalmadı. Biz de bunun üzerine evde hanımlar 25-30 koyunu bakar, bir asgari ücret kadar geliri olur diye bu işe başladık. Birlik yönetiminde bazı çekişmeler yaşandı. Ardından İzmir İl Tarım Müdürü, 'kayyum' olarak birliğin başkanı oldu. Bizim koyun keçi almamız da o tarihten itibaren sekteye uğramaya başladı. Şimdi yalvar yakar, koyun keçi alıyoruz. Parasını verip alamadıklarımız da var. Resmen bizim bu projemizi sabote ediyorlar" diye konuştu.

"Ne genel başkan bunu yapar, ne ben dinlerim"

Türkiye'ye yıllardır model olarak gösterilen AK Parti belediyeciliğinin, son dönemde birçok kentin belediye başkanının genel merkez talimatıyla görevinden alınmasının ardından iflas ettiğini öne süren Başkan Aziz Kocaoğlu, aynı tavırla karşılaşması durumunda kendisinin nasıl bir tutum takınacağı şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Ne benim genel başkanım halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanına telefon talimatıyla görevi bırak der, ne de ben böyle bir talimatı dinlerim. Ekşi erik yemedim ki midem ağrısın."