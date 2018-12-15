Başkan Kocaoğlu: “Çok çile çektim ama hiç adam satmadım”

Menemen ilçe merkezi ve köylerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “İzmir'e yaptıklarını kör gördü, sağır işitti. Başkanlığı bırakarak boynumuzu bükme, bizi bırakma” cümleleriyle karşılandı. Kocaoğlu ise, “Makamlar tatlıdır, kolay bırakılmaz. Ama ben tüm siyasilere örnek olmak istedim. Zor bir başkanlık dönemi yaşadım. 397 yılla yargılandım, çok çile çektim ama hiç eğilmedim. 71 yaşındayım, hiç adam satmadım” dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde “aday olmama” kararını 1 Ekim tarihinde kamuoyu ile paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun teşekkür ve veda turlarında sıra Menemen'deydi. İlçe merkezi ile 9 mahalleyi ziyaret eden Kocaoğlu, “Sayenizde, 150 yıllık İzmir Belediyesi tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim oldum. Makamlar tatlıdır, kolay bırakılmaz. Ama ben tüm siyasilere örnek olmak istedim. Zor bir başkanlık dönemi yaşadım. 397 yılla yargılandım, çok çile çektim ama hiç eğilmedim. 71 yaşındayım, hiç adam satmadım” diye konuştu.

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'le birlikte Çukurköy, Haykıran, Yanıkköy, Çavuş, Musabey, Kesik, Maltepe, Seyrek, Tuzçullu ve ilçe merkezine giderek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aziz Kocaoğlu, her ziyaretinde büyük ilgi gördü.

Çukurköy'e 15 milyon liralık yatırım

Menemen'deki ilk ziyaretini, Haziran ayında meydana gelen sel felaketinin büyük tahribata yol açtığı Çukurköy'e gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İZSU ve Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları denetledi. 2.1 kilometrelik dere ıslahı çalışmalarıyla afetzedeler için yapılan yeni konutları inceleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, Çukurköy'e 6 ay içinde yaptıkları yatırım miktarının 15 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

“Kooperatifleşin” çağrısı

Gittiği köylerde tarımın önemine dikkat çeken Kocaoğlu, İzmir'in kuzey bölgesinde kooperatifçiliğin zayıf olduğunu hatırlatarak, “Menemenliler olarak en verimli topraklar üzerinde oturuyorsunuz. Kooperatifleştiğiniz taktirde burada da desteğe hazırız. Birçok tarımsal kalkınma kooperatifini görevim süresince 20-30 kat büyüttük ama burada bu iş zayıf. Oysa tarım çok stratejik ve önemli.. Ülkenin bağımsızlığını direkt olarak ilgilendiriyor. Dolayısıyla tarım sektörüne sırtımızı dönme lüksümüz olamaz” dedi.

“Bu görevi bakanlığa değişmem”

Ülkenin tam bağımsız bir şekilde ayakta kalabilmesi için önce ekonomik gücünün olacağını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomide uygulanan model, zengin ülkelerin modelidir. Bize göre değildir. O yüzden bir türlü toparlanamıyoruz. Borçlu ölmez ama benzi sararır. Bizim dış borcumuz 475 milyar dolar oldu. Giderek de artıyor. Kimseye muhtaç olmamak için çok çalışmalı, tasarruf etmeli ve bu cennet ülkeyi düze çıkarmalıyız. Biz 15 senedir raylı sistem hariç hiçbir işte kredi kullanmadık. Aldığımız borçların da geri dönüşü var. Belediye'nin parasını harcarken çok hassas davranıyorum. Çünkü benim harcadığım parada 4 milyon 350 bin İzmirlinin hakkı var. Büyük kitlelerde güven sağlamak çok kolay değildir. Söz verirken 9 kere yutkunmak gerekir. Biz çok şükür verdiğimiz sözler i tuttuk. Türkiye belediyeciliğine farklı bir boyut getirdik. Belediyenin görevi olmayan işleri de yaptık. Bugün Ege'nin en büyük koltuğunda, başım dik bir şekilde oturuyorum. Bu görevi milletvekilliğine, bakanlığa değişmem.”

Ölçer, biçer..

Gittiği mahallelerde Menemen Belediye Bakanı Tahir Şahin'in başarılı çalışmalarına atıfta bulunan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Tahir Başkan ile 15 sene yardımlaşma içinde olduk. Menemen'de çok önemli hizmetler gerçekleştirdi” dedi.

Başkan Şahin de, “Aziz Başkan ölçer, biçer; kimsenin hakkını yemeden adaletle karar verir. Ulaşım, tarım, ova yolları, sanayi, adamlık, dürüstlük, rehberlik, liderlik deyince hep akla Aziz Kocaoğlu geliyorsa, biz de ‘aday olmama kararından vazgeç Aziz Kocaoğlu başkanım' diyoruz” şeklinde konuştu.

Verdiği hizmetler nedeniyle Başkan Aziz Kocaoğlu'na teşekkür eden vatandaşlar ise, düşüncelerini “İzmir'e yaptıklarını kör gördü, sağır işitti. Başkanlığı bırakarak boynumuzu bükme, bizi bırakma Aziz Başkanım. Kararını yeniden gözden geçir” cümleleriyle paylaştı.