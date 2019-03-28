Başkan Kocaoğlu: “Tarım ihmale gelmez”

İzmir Tarım Grubu üyeleriyle buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Tarım ihmale gelmez. Türkiye gibi bir ülkenin tarım ve hayvancılığı ihmal edilirse, iki yakasının bir araya gelmeyeceği kesindir" diye konuştu. Grup üyeleri Başkan Kocaoğlu'na, üzerinde “İzmir'e umut, çocuklara gelecek, ülke tarımına destek oldunuz. Türk köylüsü sizi unutmayacak” yazılı bir şükran plaketi sundu.

İzmir Tarım Grubu üyelerini kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Türkiye gibi bir ülkenin tarım ve hayvancılığı ihmal edilirse, iki yakasının bir araya gelmeyeceği kesindir. İzmir kırsalında yaptığımız çalışmaları maalesef kendi ülkemiz anlamadı ama Avrupa'dan takdir gördük” şeklinde konuştu. Samimi bir oramda gerçekleşen ziyarette, Başkan Aziz Kocaoğlu'na veda eden üyeler duygusal anlar yaşadı.

"Aziz babamız" oldunuz

İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun tarıma verdiği öneme ve üreticiye verdiği desteklere vurgu yaparak, “Tarımda farkındalık oluşturdunuz. Bu seçimde herkes tarımı konuşuyor. Uyguladığınız tarım politikaları Türkiye'ye ışık tutan, ivme kazandıran bir hale geldi. İzmir köylüsünün gönlüne girdiniz 'Aziz Babaları' oldunuz. Türkiye'deki çiftçilere kooperatifleşme modelini göstererek 'gidilecek yol bu yoldur' dediniz. İzmir böyle bir misyon üstlendi. Sadece tarım politikalarıyla da değil, duruşunuz, kişiliğiniz, dürüstlüğünüz ve adamlığınızla da her zaman bizim ağabeyimiz olarak kalacaksınız" dedi.

O heyecan tekrar canlandı

Tariş'in efsane başkanların Cahit Çetin, Mustafa Kemal Atatürk için namaz kılan babaannesinin seccadeyi koklayıp "vatan kokuyor" dediğini hatırlatarak, “Eskiden Sümerbank kumaşları vardı, yerliydi. Hepimizin gururuydu. O ve onun gibi yerli malı üretimler hepimizi heyecanlandırıyordu. Tam o heyecan kayboldu derken, siz bizdeki o heyecanı tekrar canlandırdınız. Çiftçiye kalıcı eser bıraktınız. Bunun geriye döndürülmesi, silinmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu.

İzmir Tarım Grubu üyelerinin Başkan Kocaoğlu'na "sektöre yaptığı katkılar" nedeniyle sundukları şükran plaketinde de “İzmir'e umut, çocuklara gelecek, ülke tarımına destek oldunuz. Türk köylüsü sizi unutmayacak” yazıyordu.

Ziyarete kimler katıldı

Adeta “mini tarım zirvesi”ne dönüşen ziyarete İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük'ün yanı sıra, Gazeteci Yazar Ali Ekber Yıldırım, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Eski Başkanı Cahit Çetin, Gödence Kooperatif Başkanı Özcan Kokulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ertuğrul Tugay, TMMOB Ziraat Mühendisi Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, Tariş İncirbirliği AR-GE görevlisi Ziraat Mühendisi Hatice Zeybek, Gıda Mühendisi Oda Eski Başkanı Hülya Yılmaz, Ödemiş Bademli Kooperatif Başkanı Selçuk Bilgi, Süt Hayvancılığı İşletme Sahibi Mehmet Doğan, Urla Bademler Kooperatif Başkanı Mehmet Sefer, İzmir Yaş Sebze Meyve Hali Hakem Heyeti Üyesi Okay Serçinoğlu, TMMOB Ziraat Odası İzmir Şube 2. Başkanı Ahmet Tomar, Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölgesi Şube Başkanı Saadet Çağlın, Foça Ziraat Odası Başkanı Ercan Yüksektepe, Orion Fuarcılık Irmak Tan, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir, İğdeli Kooperatif Başkanı Süleyman Top, EGEVET Genel Müdürü Tahir Yavuz, Tansaş eski Genel Müdürü Rıza Akça ve Yüksek Mühendis Ela Dalçam katıldı.