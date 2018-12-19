Başkan Kocaoğlu'na onur ödülü

Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi tarafından verilen "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" ödüllerinin 21'incisi düzenlendi. Bu yıl Onur Ödülü'ne layık görülenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da vardı.

Türkiye Futbol Adamları Derneği'nin bu yıl 21'inci kez düzenlediği "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" etkinliği kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'la birlikte onur ödülü verildi. Başkan Kocaoğlu, kentte sporun geliştirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle layık görüldüğü ödülünü Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Vreskala'nın elinden aldı.

"Başaracağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada İzmir kulüplerinin başarı çıtasının giderek yükseleceğine olan inancını dile getirerek, "15 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda kulüplerimizin hali hepimizce malumdu. Sektör tamamen profesyonelleşmiş, İzmir'in içinde bulunduğu ekonomik koşullar kulüplerin işadamları tarafından taşınmasını imkansız hale getirmişti. 'Ne zaman Süper Lig'de kulübümüz olacak' diye sorulduğunda, 'önce biz altyapıyı hazırlayacağız ve İzmir'i kalkındıracağız. Kent ekonomisinin büyümesiyle insanlar kulüplerimizi yukarıya taşıyacak' demiştik. Bunu bugün Göztepe ile görüyoruz, yarın Altınordu, Altay ve diğer kulüplerimizle göreceğiz. Başarmak için yola çıktık ve başaracağız" diye konuştu.

"İzmir özel bir şehir"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir'in Türk sporu için önemli bir şehir olduğunu belirterek, "İzmir, insanların birbirine vefayı ve saygıyı gösterdiği, değerlerin yaşatıldığı bir şehir. Bu şehirde belediye başkanı olmanın ayrıcalığı çok fazla. Ben de Süper Lig'de bir, 1. Lig'de iki takıma sahip bir ilçenin belediye başkanı olmaktan ayrı bir gurur duyuyorum. Kentimiz, İzmir Modeli ile yerel kalkınmada büyük bir başarıya imza atıyor" diye konuştu.

"Hizmetler karşılığını bulmalı"

Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Vreskala, Türkiye'de futbolun ilk oynandığı kentin bir sakini olarak, insanların spora yaptığı hizmetlerin karşılığını manevi olarak da almasını sağlayabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vreskala, İzmir'e kazandırdıkları spor tesisleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a teşekkür etti.

Gecenin sunuculuğunu yapan Murat Ünlü ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kocaoğlu ve ekibinin küçücük bir dokunuşuyla nelerin başarıldığı, Bornova'da inşa edilen statla birlikte Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması yerel yönetimlerin spora yapabileceği katkının en güzel örneği" dedi.