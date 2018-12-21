Başkan Kocaoğlu'ndan "Genel merkezden teklif gelirse aday olur musunuz?" sorusuna yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, katıldığı televizyon programında "CHP Genel Merkezi'nden talep gelirse yeniden aday olur musunuz?" sorusuna, "Öyle bir teklifin geleceğini zannetmiyorum. Genel merkez benim nasıl yoğurt yediğimi, nasıl yürüdüğümü bilir. Beni tekrar aday olarak görmek isteyen arkadaşlar teveccüh gösteriyorlar, sağ olsunlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuk olarak katıldığı Günaydın TV'deki Gündem Siyaset programında Deniz Ölgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 15 yıllık başkanlık döneminin kısa bir değerlendirmesini yapan Başkan Kocaoğlu, "Bizim en büyük farklılığımız, sadece yasayla belirlenmiş belediye hizmetlerinden değil, kentin ve kentlinin kalkınmasından ve ekmeğini büyütmekten kendini sorumlu hisseden bir anlayışı benimsemiş olmamız" diye konuştu.

Seçimlerde aday olmama kararını, aslında 5 yıl önce aldığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "İki dönemin yeterli olduğuna, iki dönemden sonra başka bir gözün, başka bir nefesin gelmesi gerektiğine inanıyorum. Geçen seçimde de aday olmayacaktım; ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Binali Bey aday gösterildikten sonra benim de aday olmam; siyasi ahlakım, çalışma azmim, siyasetteki iddiam gereği şarttı. O yüzden bir 5 sene daha uzatmış olduk. Kendisine de 'sizin yüzünüzden bir 5 sene daha belediye başkanlığı yapıyorum' diyerek bunu paylaştım. Tarım, turizm, hizmet sektöründe projelerimizi başlattık, yürütüyoruz; ama gönül bunların sonuçlanmasını görmek istiyor" dedi.

Genel merkezden tekrar teklif gelirse sorusuna yanıt

Başkan Kocaoğlu, "Desteklediğiniz aday var mı?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"Mevcut belediye başkanları içerisinde gönlümün nerede olduğunu, İzmir çukurunda herkes bilir. Malumu ilan etmenin bir anlamı yoktur. Seçimlerde hem Büyükşehir Belediye Başkan adayını, hem de ilçe belediye başkan adaylarını doğru belirlersek 2009'daki başarıya yakın bir başarıyı elde ederiz. Hata yaparsak, o zaman bir şey diyemem. Zor bir seçim; ama CHP için, hata yapmamak kaydı şartıyla, adayları, meclis üyelerini doğru belirlemek kaydı şartıyla kolay bir seçim olabilir. Ben zaten 1 Ekim'de aday olmayacağımı açıkladım. Her hafta bir gün, iki gün mutlaka sahadayım. Mahalle mahalle, ilçe ilçe, köy köy geziyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Merkezi'nden bir kez daha aday olması yönünde teklif gelmesi durumunda nasıl bir tavır takınacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Öyle bir teklifin geleceğini zannetmiyorum. Genel merkez benim nasıl yoğurt yediğimi, nasıl yürüdüğümü bilir. Beni tekrar aday olarak görmek isteyen arkadaşlar teveccüh gösteriyorlar, sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum. 2004 yılında Bornova'da aday olduğumda ilçede sevilen bir esnaftım. Eşim de uzun yıllar o bölgede çocuk hekimliği yapmıştı. Aday adaylığımız konuşulurken çarşıda, pazarda herkes çok büyük teveccüh gösteriyordu. Eşim de bana dedi ki ‘Sevildiğimizi biliyordum; ama bu kadar olduğunu bilmiyordum'. İnsanlarımızın bu sevgi gösterisi tabi insanın hem gururunu hem gönlünü çok okşuyor. Şimdi her gittiğimiz ilçede, köyde aynı tezahüratla, ısrarla, dayatmayla karşılaştık. Ama artık bizim hedefimiz, CHP'den güveneceğimiz, inanacağımız, kefil olacağımız bir arkadaşa bayrağı teslim etmek.”"

"31 Mart'ta CHP'li bir arkadaşım seçilecek"

Nihat Zeybekçi ile aynı dönemlerde belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Cumartesi günü oğlunun nikahına gittik o da nezaket ziyaretinde bulundu. Tanıdığımız bildiğimiz bir arkadaşımız. O da iş dünyasından geliyor. Hayırlı uğurlu olsun; ama seçimi biz kazanacağız. İzmir'de herkes bilir ki 31 Mart akşamı CHP'li bir arkadaşımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Nokta."

İZBAN greviyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, son olarak şöyle dedi:

"İZBAN rakamı önerdi. Biz de TCDD ile arkasındayız. Yüzde 22 oran belirlendi. Bu sağlıklı bir oran. Enflasyon artışı var; ama refah payı yok. Refah payı ne demek? Gelirden, kardan zam almak demektir. Refah varsa, ekonomi büyüyorsa, işletme kar etsin demiyorum, zararını azaltıyorsa, yahut karını arttırıyorsa o zaman refah payını yükseltir. Bu sadece para sıkıntısı değil. Bu ekonomik kriz bir yapısal krizdir. Yapısal tedbirler alınmadığı, finans krizi geçiştirildiği, yatırıma kaynak yaratılmadığı için gerekli tedbirler sağlanmadan bu kriz giderilemez. Ekonomik krizin siyasi kriz getireceği, ülkemizin ciddi krizler yaşayacağını her zaman, her yerde paylaşıyorum. Sendika böyle bir ücreti veremeyeceğim diyorsa, bizim çalışanlarımız, bizim kardeşlerimiz, aynı zamanda hemşerilerimiz çok ciddi sıkıntıya girecek demektir. O desteği sağlayamıyorsa, o zaman yüzde 22 zammı beğenmeyip elinin tersiyle iterek greve niye başladı, niye sürdürdü; bunu da sorgulamak gerekir."