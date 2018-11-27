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Başkan Kocooğlu'ndan Zeybekci'ye tebrik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Nihat Zeybekci’nin adaylığına ilişkin, “Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Nihat Zeybekci'nin adaylığına ilişkin, “Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Tüm İzmir'e hayırlı uğurlu olsun” dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Kökoğuz, yerel seçimlerde adaylarının Zeybekci olduğunu hatırlatarak, “Seçimlerin demokrasi adına barış içerisinde geçmesini diliyorum” dedi.


Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Hayırlı olsun, bende buradan eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Ekonomi Bakanı Zeybekci'yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Tüm İzmir'e hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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