Başkan Koştu: "Bergama'nın siluetini değiştireceğiz"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, hazırlayacakları turizm master planı ile turizmin gelişeceğini ve yeni restorasyon çalışmaları ile kentin çok farklı bir görünüme kavuşacağının ve Bergama'nın siluetinin değişeceğini söyledi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bir basın toplantısı düzenledi. Koştu, kentte önceliğin yollarda olduğunu ifade ederek, doğal gaz ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Koştu, "Fiberoptik altyapının da çalışmaları başladı. Üst yapıyı tamamlamak için önce alt yapıyı sağlam yapmanız gerekiyor. Çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilgili bakanlıklarımız ve gerekli kurumlarla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. En kısa sürede Bergama'nın yol sorunu çözüme kavuşturacağız" dedi.

Bergama Belediyesi stratejik planını özverili bir şekilde hazırladıklarını ifade eden Başkan Koştu, plan dahilinde yatırımları sırasıyla gerçekleştirecekleri belirtti. Koştu, "Göreve geldiğim günden bu yana Ankara'ya bakanlıklarımıza çok sayıda ziyaret gerçekleştirdim. Bildiğiniz üzere Bergama'nın en önemli ihtiyaçlarından biri de kent meydanı ve otoparkın olmaması. Şehir merkezinde yer alan stadyumun yerine hem kentin trafiğini rahatlatacak hem de vatandaşlarımızın rahat zaman geçirebileceği bir kent meydanı yapacağız. Önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığımızla da görüşüp konuyu sonuçlandıracak ve hemen projelendirmeyi gerçekleştireceğiz. Yeni stadyumun nereye yapılacağı konusunda da üç yer üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

Bergama'nın en önemli unsurlarından birinin de turizm olduğunu söyleyen Başkan Hakan Koştu, hazırlayacakları turizm master planı ile turizmin gelişeceğini ve yeni restorasyon çalışmaları ile kentin çok farklı bir görünüme kavuşacağının ve Bergama'nın siluetinin değişeceğinin altını çizdi.

Seçim döneminde konuşulan ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Koştu, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Söz verdiğimiz konulardan biri TOKİ'ydi. Göreve geldikten kısa bir süre sonra TOKİ kuraları çekildi ve hak sahipleri belirlendi. Daha ilk proje başlamadan hemen ikincisi içinde müracaatta bulunduk. Göreve geldiğim günden itibaren yatırım için gelen firmalar ile bire bir ilgilendim. Yatırımcı hassas ve güven istiyor. Bizlerden bekledikleri psikolojik destek. Bergama aynı zamanda çok önemli tarım havzası ve korunması çok önemli. Bu nedenle bilimsel veriler ışığında değerlendirmeler yapmak ve uygun koşullar nezdinde yatırımcılara imkan sağlamak gerekiyor. Eski Sümerbank Fabrikası ile ilgili bir talep geldi ve değerlendiriyoruz. Eski günlerine kavuşması için çabalıyoruz. Tarım konusunda söz verdiğimiz gibi Bakırçay'ın temizliği konusunda çalışmalar başladı ve devam ediyor" şeklinde konuştu.