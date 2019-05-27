Başkan Koştu'dan iftar sofrasında örnek hareket

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, protokol masasına ihtiyaç duymadan, "Gönlümüz bir soframız bir" diyerek halkın arasında orucunu açtı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Bergama ilçe teşkilatı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda verilen iftar yemeğine katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu iftarını eşi Yıldız Koştu ile birlikte vatandaşla açtı. Halka daima iç içe olması ile 'halkın adamı' olarak anılan Koştu, dualarla başlayıp dualarla biten iftar yemeğinin ardından kısa bir konuşma yaptı. Başkan Koştu, "Belediye Başkanı olarak sizlerle birlikte, kardeşçe birlik ve beraberlik içinde iftarımızı yaptık.Allah bunu bana nasip ettiği için şükrediyorum.Birlik ve beraberliğimizin sizlere hizmet adına yıllarca sürmesini dilerim.Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Her yıl düzenlenen iftar yemeğine bu sene beklenenin üzerinde katılım olması sebebiyle izdiham olurken, AK Parti Bergama İlçe Teşkilat Başkanı Güven Yakar gelecek yıl daha geniş bir organizasyon yapmak istediklerini ifade etti.