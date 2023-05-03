Başkan Koştu'dan sert tepki: "Bu zihniyet Bergama'yı geriye götürür"

Millet Bahçesi üzerinden yapılan siyasete tepki gösteren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Başaramayacaksınız. Vizyon projelerimizle, her güne bir yenisini eklediğimiz hizmetlerimizle yükseliş hızını yakalayan kadim şehrimiz Bergama'nın önünü tıkamaya gücünüz yetmeyecek. Bu zihniyet Bergama'yı geriye götürür" dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi projesi üzerinden yapılan siyasete tepki gösterdi, 4 yıldır vizyon projelerinin engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.

Millet Bahçesindeki çalışmalara değinen Koştu, "Tüm süreçlerde hukuk, hep bizi haklı buldu. İş yeri tahliyelerinden, proje çalışmalarına kadar her süreçte engellemeye çalıştılar; ama her defasında hukuk, yaptığımız iş ve işlemlerin doğru olduğunu söyledi. Bu süreçler hizmet için çok değerli olan zamanımızı çaldı. Maliyet artışına neden olup, milli servetimizin boşa gitmesine neden oldu" diye aktardı.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, projelerin engellenmeye çalışıldığını ifade ederek, “Görev süremiz içerisinde vizyon projelerimizle şehrimizi aydınlığa her çıkarmak istediğimizde engellemelerle karşılaştık; ama hemşehrilerimizden aldığımız güç, bizi yolumuzdan döndürmek isteyenlerin yüzüne bir çarşaf gibi çarpmaya devam ediyor ve edecek. Biz yıllar sonra Bergama'mızın 50 yıllık hayallerini gerçekleştiren olarak anılırken, bu hizmetleri engellemeye çalışanlar da şehrimizin yakaladığı başarıları siyasete kurban etmek isteyen zihniyetler olarak anılacak. Şunu da unutmayın; hiç kimse hemşehrilerimizden aldığımız güçle şehrimize hizmet etmeye, kangrene dönüşmüş sorunları çözmemize mani olamaz" dedi.

"Hizmet bekleyen hemşehrilerimizin zamanından çalınmış ve 100 milyon TL bir zarar meydana geldi"

"Dün olduğu gibi bugünde Bergama'mıza ve hemşehrilerimize yapılan bu kötülüğe ne pahasına olursa olsun karşı duracağız" diyen Başkan Koştu, şöyle devam etti:

"Dün olduğu gibi bu günde bu kötüler yenilmeye mahkûmdur. Tarihi proje olan ve heyecanla beklenen Millet Bahçesi ile ilgili halkımız şunu bilsin ki; stad dükkanları tahliyesi, bölgenin arsa haline getirilmesi, ardından Millet Bahçesi projesine başlanılmasına; 'yapamazsınız, edemezsiniz' dediler, ama yaptık. İşte bugün de yaptırmayız diyorlar. Milletimize hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda bu hizmeti de hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunların siyasi ve şahsi hırsları yüzünden Millet Bahçemizin ihalesi ertelenmiş, hizmet bekleyen hemşehrilerimizin zamanından çalınmış ve 100 milyon TL bir zarar meydana gelmiştir. Bugün de yine hemşehrilerimizin zamanından çalıyorlar ve yine zarara neden oluyorlar. Bu zihniyet Bergama'yı geriye götürür"

Yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğüne inandığını, mahkeme kararlarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada uymaya devam edeceklerine aktaran Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, son olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahsi geçen yargı kararı şehrimize yapmış olduğumuz 50 yıllık yatırıma bedel dev projelerimizin külliyen ortadan kaldırılacağı anlamına gelmemektedir. Karar iptal olan imar planlarının yeniden revize edileceğinden ibarettir. Oysaki mahkeme kararına uygun imar planı revize edilebilir durumdadır. Sanki her şey bitmiş gibi gösterme hevesi, ihanetle eşdeğerdir. Yaklaşık 200 milyon lira değerindeki bir yatırımı engellemeye çalışmak, çocuklarımızın, yaşlılarımızın aileleri ile sosyalleşmesini sağlayacak bir projeyi basitleştirmeye çalışmak ihanet değil de, nedir? Bu kötü niyetlilere inat, esnaflarımızın ekmek teknelerine kavuşmalarını engellemek isteyenlere inat, yeni Bergama'mızın şehir merkezini kaba inşaat olarak yıllarca atıl durumda bırakmak isteyenlere inat var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu gelişmeleri kıymetli hemşehrilerimin vicdani değerlendirmelerine ve bilgilerine saygıyla sunuyorum.”