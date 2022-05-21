İhlas Haber Ajansı

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Başkan Koştu'dan SMA hastası Kaan Efe'ye sürpriz doğum günü

SMA hastası minik Kaan Efe için evinin önünde düzenlenen doğum günü partisine katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Valiliği izni ile başlatılan yardım kampanyası için destek çağrısında bulundu.


İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan SMA hastası Kaan Efe için evinin önünde doğum günü partisi düzenlendi. Sağlık durumu nedeniyle Kaan Efe, doğum günü partisine pencereden katılabilirken, doğum günü partisine Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da eşi Yıldız Koştu ile birlikte katıldı. Evin penceresinden el sallayan Kaan Efe için hep bir ağızdan destek çağrısı yapılırken, Başkan Koştu da "İnşallah bir sonraki yaşında tüm hemşehrilerimiz ile Kaan Efe'yi yanaklarından öpeceğiz. Birlikte başaracağız” dedi.


Başkan Koştu, herkesi İzmir Valiliği izni ile başlatılan yardım kampanyasına katılmaya çağırdı.

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