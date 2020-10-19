Başkan Mustafa Kayalar AB proje toplantısına katıldı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Avrupa Birliği (AB) projesine Türkiye'den seçilen tek belediye olarak proje ortaklarıyla toplantıda bir araya geldi.

Avrupa Birliği projesi olan, evde sağlık sektöründe nitelikli eleman yetişmesi, uluslararası standartlara uygun olması ve mevzuatın oluşması adına hayata geçirilen “Evde Bakım Sektöründe Düşük Beceri ve Nitelikli Yetişkinlerin İstihdamının Güçlendirilmesi Projesi”ne Türkiye'den seçilen tek belediye Menderes Belediyesi oldu. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da webinar projesinin tanıtım toplantısı için proje ortaklarıyla birlikte internet ortamında görüntülü konferansa katıldı.

İlk toplantı Portekiz'de gerçekleşti

İzmir Valiliği koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odasının da Menderes Belediyesi ile birlikte yer aldığı projede Avusturya, Polonya ve Portekiz ise diğer proje ortakları. Projenin ilk toplantısı ocak ayında Portekiz'in Setubal şehrinde proje sorumlularının katılımıyla gerçekleşti. İlk toplantıda izlenecek yol haritası belirlenirken, webinar projesinin tanıtımı için düzenlenen ikinci toplantı ise internet ortamında görüntülü konferans yapılarak gerçekleşti.

Menderes'in tanıtımına katkı

Görüntülü konferansa katılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, projeye desteklerinin süreceğini belirterek, “Menderes Belediyesi olarak gelişen ve her geçen gün büyüyen ilçemize en iyiyi sunmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetim olarak asli görevlerimizin yanı sıra sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini de vatandaşlarımıza sunuyoruz. Evde Sağlık Hizmetleri de bu çalışmalarımızdan bir tanesi. Hizmetimiz ile AB projesinde Türkiye'den seçilen tek belediye olmanın da sorumluluğunu taşıyoruz. Bu kapsamda da projeye büyük önem veriyoruz. Amacımız proje ortaklarımızla birlikte projenin geliştirilmesi ve geniş kitlelere yayılmasını sağlamaktır. Alanında yetişmiş, Avrupa Birliği standartlarına uygun kalifiye elemanların bu sektörde yer alması sağlık sektöründe ki hizmet kalitesinin de artmasına neden olacaktır. En önemlisi de proje ile ortaya çıkacak mevzuat bu alanda ki önemli bir boşluğu da dolduracaktır. Her geçen gün küçülen dünyamızda uluslararası anlamda hizmet verebilmek adına projeye desteğimizi sürdüreceğiz. Bu projenin hayata geçmesinde ve sürdürülmesinde katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederim” dedi.