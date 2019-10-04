İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Oğuz: “Önceliğimiz kırsal kalkınmaya destek olmak”

Urla Belediyesi ve Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Urla Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz kırsal kalkınmaya öncü ve destek olmak” dedi.



Urla Belediyesi ve Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında kırsal kalkınma, kooperatifçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, eğitim, sanat çalışmalarının yürütülmesi, sosyal ve kültürel gelişimi sağlayacak organizasyonların yapılması hedefleniyor. Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, işbirliği için atılan adımlar için Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a teşekkür etti. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Vakıf olarak kooperatifçilik, kırsal kalkınma ve kültür-sanat alanında yürüttüğünüz çalışmalarda işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağız. Urla Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz kırsal kalkınmaya öncü ve destek olmak. Birlikte güzel işler yapacağımıza eminim. İşbirliğimizin hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.