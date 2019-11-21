Başkan Oğuz'dan kooperatiflere destek

S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, işbirliği protokolü imzalarken, protokole göre, ilçedeki kadınların üretimine daha çok destek olunulacak.

S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Bu kapsamda belediye ve kooperatif, protokol imzaladı. İmzalanan protokole göre, kadınların üretimine destek olunacağı, yapılan faaliyetlerde temel ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Urla Kadın Kooperatifi Başkanı Düriye Kayserilioğlu ve yönetim kurulu üyeleri de, iş birliği için Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a teşekkür etti.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da, "Kooperatiflerimize her zaman sahip çıktık ve daha çok kooperatifleşmenin destekçisiyiz. Kooperatiflerimizle iş birliği içerisinde olmaktan mutluyuz. Urla Belediyesi olarak kadınlarımıza, Kooperatiflerimize, üreticilerimize destek olmak önceliğimizdir" dedi.