Başkan Oran koronavirüse yakalandı

Başkan Oran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Çeşme ailem, değerli dostlarım; Geçirmekte olduğum Covid sebebiyle bir süre daha sizlerden ayrı kalacak, fakat çok yakında ilk günkü heyecanla yine sahada, yanınızda olacağım. Sizleri çok özledim" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Oran'ın koronavirüs nedeniyle izolasyonda olması nedeniyle 1 Şubat Salı günü gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısını, Meclis Başkan Vekili Aybars Yıldırım yönetti.