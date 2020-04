Başkan Özgener: "İEÜ olarak yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz"

Akıl, bilim ve teknolojinin rehberliğinde, kısa zamanda önemli işler başardıklarını belirten İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "Başarılarla dolu 19 yılda, ülkemiz ve İzmir'imiz için fikir üreten, değer oluşturan bir kurum haline geldik. Yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (EÜ)'nin, her yıl büyük coşku, heyecan ve yoğun katılımla gerçekleştirilen kuruluş yıl dönümü töreni, korona virüsü nedeniyle bu sene yapılamadı. İEÜ ailesi olarak kuruluş töreninde bir arada olamamanın burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, iş dünyasıyla akıl ve güç birliği yaparak, zorlu korona virüsü sürecinden güçlenerek çıkacaklarını belirtti. Üniversite olarak en büyük yatırımı teknolojik altyapıya yaptıklarını vurgulayan Başkan Özgener, uzaktan eğitim sürecinde bunun ne kadar doğru bir adım olduğunu gördüklerini aktardı.

"Akıllı Kampüsü binlerce kişinin kullanımına açtık"

Türkiye'deki sayılı üniversitede bulunan Öğrenme Yönetim Sistemine sahip olduklarını söyleyen Başkan Özgener, “Akademisyenlerimiz ile birlikte her gün ortalama 11 bin kişinin kullandığı sistem, sorunsuz işliyor. Uyguladığımız sistem, dünyanın en başarılı üniversitelerinden Princeton, Johns Hopkins, Manchester gibi üniversiteler tarafından kullanıyor. Uzaktan eğitim altyapımızı sadece öğrencilerimiz için değil, mezunlarımız ve İzmir Ticaret Odası üyeleri için de kullanıyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik süreçte, şirketlerin alması gereken önlemleri aktarmak ve krizi nasıl yöneteceklerini anlatmak amacıyla interaktif bir seminer düzenledik; ayrıca mezunlarımız için de internet üzerinden bilgilendirici seminerler düzenlemeye başladık. ‘Akıllı Kampüs'ü binlerce kişinin kullanımına açtık” dedi.

"Başarıları akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz daha da perçinledi"

İEÜ'lü akademisyen ve öğrencilerin de başarılarıyla kendilerine gurur yaşattığını dile getiren Başkan Özgener, "Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının Türkiye'deki 188 üniversitede eğitim gören 35 bin 715 öğrencinin katılımıyla yaptığı memnuniyet araştırmasında, ‘A Plus' unvanını almaya hak kazandık. Üniversitemizin başarılarını, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz daha da perçinledi. Psikoloji Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Seda Dural Çetinkaya, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülüne layık görüldü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Türker İnce'nin kalp ritim bozukluklarının erken teşhisini sağlamak amacıyla geliştirdiği sistem, uluslararası ödül aldı" diye konuştu.

Özgener, şöyle devam etti:

"Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Fırtına Karagonlar'ın, karaciğer kanseri tedavisi için büyük önem taşıyan araştırma projesi, Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesinde ödül aldı. Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Mertcan Güler, henüz öğrenciyken Amerikan Merkez Bankasından iş teklifi aldı. Sinema ve Dijital Medya Bölümü son sınıf öğrencimiz Ecem Çelik de, Suriyeli küçük bir kızın hikayesini anlattığı kısa filmiyle uluslararası festivallerden ödüllerle döndü. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Hilal Karakaş, Denizli İhracatçılar Birliğinin kez düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışmasında jüri özel ödülünü kazandı. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, bizim iftihar kaynağımız" diye aktardı.

"Şimdiye kadar 16 bin 200 mezun verdik"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise üniversite olarak İzmir'in sanatından kültürüne, ekonomisinden mutfağına kadar her alanda katkı sağladıkları belirtti. Prof. Dr. Aşkar, "2001 yılında 288 öğrenci ile eğitime başlayan üniversitemizde, öğrenci sayımız 10 bine ulaştı. Türkiye'de en çok tercih edilen üniversiteler arasına girmeyi başardık. Şimdiye kadar 16 bin 200 mezun verdik. Adında ‘ekonomi' bulunan bir kurum olarak sadece eğitim ve bilgi vermekle yetinmeyip araştırmalarla bilgi üreterek, ekonomi ile ilişkili ve üretimin olduğu her yerde bulunuyor; ticaretin geliştiği her alanda kendimizi gösteriyoruz. İzmir'deki nitelikli firmaları, yüksek teknoloji üslerini, lojistik ve ihracat merkezlerini, kısacası kentimizi kampüsümüz olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürürken bir yandan Kampüs İzmir ile iş yaşamının da parçası oluyor" dedi.