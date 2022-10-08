Başkan Özgener'den seçim değerlendirmesi

Yönetim kurulu başkanlığı seçimlerinde 183 oy ile yeniden başkan seçilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Üyelerimiz, bize büyük bir güvenle kullanılan oyların tamamını almamıza vesile oldu. Bu bir yandan sevindirici, bir yandan sorumluluğumuzu daha da artıran bir sonuç” dedi.

3 Ekim'de başlayan İZTO seçimleri, bugün İZTO binasında yönetim kurulu başkanlığı, disiplin kurulu üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu delegeleri seçimi ile devam etti. Son olarak da meclis başkanlığı ve divanı seçimi yapıldı. Mevcut başkan Mahmut Özgener, 183 oy ile yeniden başkan seçildi. Mevcut meclis başkanı Selami Özpoyraz'ın tek aday olduğu meclis başkanlığı ve divanı seçimi de sonuçlandı. Özpoyraz, 182 oy ile yeniden meclis başkanı seçildi. Seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Özgener, “Çok güzel bir seçim süreci yaşadık. İlk 4 yılda yaptığımız işlerin kabul gördüğünü, sonuçlara baktığımızda görüyorum. Üyelerimiz, bize büyük bir güvenle kullanılan oyların tamamını almamıza vesile oldu. Bu bir yandan sevindirici, bir yandan sorumluluğumuzu daha da artıran bir sonuç. Yeni yönetim kurulumuzla inanıyorum ki ilk 4 yıllık dönemde yaptığımız projeleri daha da geliştirerek hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İZTO Yönetim Kurulu asil üyeleri; Abdullah Salkım, Ahmet Oğuz Özkardeş, Emre Kızılgüneşler, Cemal Elmasoğlu, İsmail Kahraman, Jülide Tutan Hergül, Mahmut Erkoç, Mehmet Şahin Çakan, Nuray Eyigele İşleyen ve Serdar Gökhan Arıkan'dan oluştu.