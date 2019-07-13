Başkan Özgür Yıldırım'dan 15 Temmuz çağrısı

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, tüm İzmirlileri 15 Temmuz'da Basmane Meydanı'nda düzenlenecek etkinliğe davet etti.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, FETÖ'nün hain darbe girişimin 3. yılında önemli mesajlar verdi. 15 Temmuz günü İzmirlileri Basmane Meydanı'ndaki etkinliğe davet eden Yıldırım, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yapıldığı gece ve bu geceyi takip eden süreçte üstün gayret ve başarı gösteren sağlık çalışanı arkadaşlarım başta olmak üzere tüm İzmirlileri ay yıldızlı al bayraklarıyla Basmane Meydanı'na bekliyorum. Bayraklarımızla saat 19:00'da Basmane Meydanı'nda buluşuyor, ‘zafer demokrasinin, meydanlar bizimdir' diye hep bir ağızdan haykırıyoruz. Tüm dünyaya sesimizi duyurmak, zalimleri haykırışlarımızla, birliğimizle, bütünlüğümüzle yok etmek için demokrasi bayramımıza tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.

Yıldırım, hain darbe girişimiyle ilgilide, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin destan yazdığını dile getirdi. Özgür Yıldırım, "15 Temmuz gecesi Türkiye düşmanları hain emellerini hayata geçirmek için kalleşçe bir saldırıda, bir darbe girişiminde bulundu. Çok şükür bu hain girişim amacına ulaşamadan bertaraf edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokakları, meydanları dolduran; genç, yaşlı, kadın, erkek milyonlarca insan hainlerin karşısına etten kemikten siper ördü. O karanlık gecede milyonlarca insanın kalbinde sadece vatanın bölünmezliği, milletin bekası vardı. Silaha, mermiye, tanka, tüfeğe; kalbiyle, gövdesiyle, bedeniyle siper olan bu milletin imanı ve inancı o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturdu. 15 Temmuz gecesi bu millet Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir kez daha destan yazdı" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının 15 Temmuz gecesi sabaha kadar meydanlarda olduğunu ve yaraları sarmak için üstün gayret gösterdiğini ifade eden Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi kahramanlık destanı yazan halkımız ile birlikte; meydanlarda olan, demokrasi için nöbet tutan aynı zamanda da yaraları sarmak için bir an dahi gözünü kırpmadan, canını dişine takarak; yer, zaman, mekan demeden çalışan sağlık personellerimizle duyduğum kıvancı anlatmaya kelimelerim yetmiyor."