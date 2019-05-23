Başkan Özgür Yıldırım'dan Tüm İş Konfederasyonu'na sert tepki

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve Avukat Hayri Otuzbir'in açıklamalarıyla ilgili, "Hakaretler ve iftiralarla ilgili olarak bahse konu hastane müdürü tarafından yetkili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, yasal süreç tarafımızca da takip edilecektir" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve Avukat Hayri Otuzbir'in açıklamalarını değerlendirdi. Yıldırım, açıklamasında, "Bu hakaretler ve iftiralarla ilgili olarak bahse konu hastane müdürü tarafından yetkili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, yasal süreç tarafımızca da takip edilecektir" dedi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnternet ortamında yer alan bir haberde Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde, hastane yönetimi tarafından Tüm İş Konfederasyonu üyelerine sendikal tercihleri yönünde baskı ve mobing uygulandığı, toplantı taleplerinin reddedildiği, yasal haklarını kullanan işçilere soruşturma açıldığı gibi asılsız, gerçeği yansıtmayan, iftira kapsamında haberler yapılmaktadır. Bu yalan haberlerin yanı sıra aynı internet sitesi üzerinden yapılan canlı yayında, Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve Avukat Hayri Otuzbiroğlu tarafından bahse konu hastanenin müdürüne son derece ağır hakaretler edildiği ve iftiralar atıldığına şahit olduk. Bu hakaretler ve iftiralarla ilgili olarak bahse konu hastane müdürü tarafından yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş olup, yasal süreç tarafımızca da takip edilecektir. Bahse konu hastanede hiç bir çalışana sendikal tercihi hususunda herhangi bir baskı yapılması söz konusu değildir. Bilinmelidir ki; böyle bir durumun varlığı halinde bu tür bir uygulamaya en başta sendikamız karşı çıkacaktır. Bahse konu sendika, usulsüz toplantı talebini kimin reddettiğini dahi araştırmadan, üyelerinin amiri durumunda bulunan kurum müdürü hakkında asılsız tutanaklar tutturarak, disiplin suçu işlemlerine neden olmuştur" şeklinde konuştu.