Başkan Pekdaş halaya kalktı, partililer yalnız bırakmadı

CHP Konak İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği dayanışma gecesine katılan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, partililerle birlikte bol bol halay çekip, türkü söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanlığı, yerel seçimler öncesi tüm aday adaylarını buluşturan bir dayanışma gecesi düzenledi. Kültürpark Fuar Göl Gazino'da gerçekleşen geceye belediye başkanı ve meclis üyesi aday adaylarının yanı sıra çok sayıda partili de katıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın da yer aldığı gece, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu ve İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in konuşmalarıyla başladı.

Yerel seçim öncesi ilçe örgütünün birlik, beraberlik mesajı verip, moral depoladığı gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence doruğa ulaştı. Kardeş Türküler Grubu solistlerinden Feryal Öney'in türküleriyle renk kattığı gece de her bir ağızdan türküler söylenirken, halaylar çekildi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da, gece boyu yalnız bırakmadığı partililerle birlikte halay çekti. Sahneyi dolduran kalabalıkla omuz omuza dans eden Pekdaş'a, Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.