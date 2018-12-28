Başkan Pekdaş: "Yeni dönemde ilk iş bu ihaleyi yapmak olacak"

Sivil toplum örgütleri ziyaretlerini sürdüren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, son olarak Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'ni ziyaret etti. Pekdaş, kapalı pazar yerinin yerine inşa edilecek yeni hizmet binasıyla ilgili, "İhale yapılır hale geldik; ama bu seçim sürecinde ihale yapmamız doğru olmaz. Yeni dönemde ilk iş bu ihaleyi yapmak olacak" dedi.

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'nin üyeleri, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı ağırladı. Ziyarette, Başkan Yalçın Kocabıyık ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Başkan Pekdaş, sohbet havasında gerçekleşen buluşmada, yapılan projeler ve gelecekte yapılacak yatırımlar hakkında birlik üyelerinden bilgi aldı.

Demokratik ülkelerde kamuoyunun gücünün önemine değinen Pekdaş, "Demokrasi için kamuoyu oluşturulması önemlidir. Çabalarınız takdire değer. Bu kent için sorumluluğunuz devam ediyor. Yurttaş kimliklerinizle, bu görevleri yapmış birikimli kimliklerinizle bu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kamuoyu oluşturmak için çalışmak büyük onur" diye konuştu.

Soruları da yanıtlayan Başkan Pekdaş, Tepecik'teki kapalı pazar yerinin yerine inşa edilecek yeni hizmet binasıyla ilgili bilgilendirme de yaptı. Pekdaş, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta burasının ruhsatını da kestik. Öyle ki binanın akustik projesine kadar tüm projeler çizildi. İhale yapılır hale geldik; ama bu seçim sürecinde ihale yapmamız doğru olmaz. Yeni dönemde ilk iş bu ihaleyi yapmak olacak. Pazar verimli çalışmadı. Bir iş de zorlayarak da olmuyor. Pazarın içi boş. Belki bu değişiklik o bölgeyi canlandırır. Biz yarışmayla bu projeyi tespit ettik."

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği yöneticileri ve Başkan Pekdaş, yeni yıl pastasını birlikte keserek, güzel dileklerde bulundu.