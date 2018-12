Başkan Pekdaş'tan zabıta memurlarına operasyonla ilgili açıklama

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 10 zabıta memurunun gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili, "Kanunsuz ve hukuk dışı oluşumlara asla izin vermeyiz. Ortada bir suç varsa bunun ortaya çıkarılması ve yapanların cezalandırılması Konak Belediyesi olarak bizlerin de arzusudur" dedi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, rüşvet aldıkları iddiasıyla 10 zabıta memurunun gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Pekdaş, soruşturmanın başlandığı andan itibaren iddiaların araştırılması, gerçeğin ortaya çıkartılması için ilgili makamlara destek verildiğini ifade ederek, "Ortada bir suç varsa bunun ortaya çıkarılması ve yapanların cezalandırılması Konak Belediyesi olarak bizlerin de arzusudur" dedi. Başkan Pekdaş, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"17 Aralık Pazartesi günü İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyemizin zabıta müdürlüğünde görev yapan 10 personelimiz gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresinin sonunda tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen üç zabıta personelinden sadece bir zabıta memurunun tutuklanmasına karar verilmiş, diğerleri serbest bırakılmıştır. Şunu belirtmek isterim ki; soruşturmanın başladığı andan itibaren söz konusu iddiaların araştırılması, var olan gerçeğin yargı yoluyla ortaya çıkarılması ve eğer ortada bir suç varsa bunu yapan ya da yapanların gereken cezayı alması adına ilgili makamlara her türlü destek verilmiştir. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımız gereği belediyemiz her türlü denetime ve incelemeye açıktır. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne yapılan tüm inceleme ve denetlemelerden Konak Belediyesi alnının akıyla geçmiştir. Bu yönüyle belediyemiz kamu idareciliğinde örnek belediyeler arasında gösterilmektedir. Konak Belediyesi olarak, hiçbir kanunsuz ve hukuk dışı oluşuma izin vermediğimiz gibi çıkar çevrelerine karşı göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımız mücadeleyi de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yerel seçimler yaklaşırken şahıslardan kaynaklı adli soruşturmaları farklı yönlere çekerek şahsımı ve başkanlığını yaptığım Konak Belediyesini yıpratma çabasına girenler, manipülatif haberler yaptırarak kamuoyu üzerinde siyasi algı oluşturmayı amaçlayanlar hedeflediklerine asla ulaşamayacaklardır. Her ne olursa olsun, Konak Belediyesi kamucu belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye, Konak halkının huzur ve mutluluğu için çalışmaya devam edecektir."