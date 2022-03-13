Aliağa'da 1978 yılında ilk kurulan nakliyat kooperatifi olan Sınırlı Sorumlu Aliağa Motorlu Yük Taşıyıcıları Kooperatifin genel kurulu yapıldı. Tek liste halinde gidilen kurulda mevcut başkan Raşit Özkan güven tazeledi.

Sınırlı Sorumlu Aliağa Motorlu Yük Taşıyıcıları Kooperatifi Genel Kurulu, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Seminer Salonunda gerçekleşti. Genel kurula İzmir Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Alper Maraşalı ile delegeler katıldı.

Divan Başkanlığını İzmir Kooperatifleri Üst Birlik Başkanı Tevfik Şarkaya'nın yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları, bilanço gelir- gider hesapları görüşüldükten sonra ibra edildi.

Dilek ve temennilerin ardından tek liste halinde gidilen kurulda 2007 yılından beri başkanlık yapan mevcut Başkan Raşit Özkan, yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Raşit Özkan'ın yeni yönetim kurulu Erkan Uzun, Mustafa Sevinç, Selahattin İşçioğlu ve Remzi Yıldız'dan oluşurken, Denetleme kuruluna ise Hakan Selçuk Yener ve Yılmaz Güven seçildi.