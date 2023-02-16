Başkan Sandal, afet bölgesinde: Kılıçdaroğlu'na deprem raporu

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ilk gününden bu yana sürdürülen yardım çalışmaları hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na detaylı rapor sundu. Bölgeye ulaştırılan destekler hakkında bilgi veren Başkan Sandal, sonrasında Malatya'ya geçerek afet bölgesinde depremzedelerle buluştu, taziye dileklerini iletti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Bayraklı'dan yapılan yardım çalışmalarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı.

Depremin ilk gününden itibaren 21 tır ve kamyonlar dolusu yüzbinlerce ihtiyaç malzemesinin afet bölgesine ulaştırıldığını belirten Başkan Sandal, desteklerin aralıksız süreceğini belirtti. Başkan Sandal, Ankara'daki görüşmenin ardından depremin vurduğu Malatya'ya geçerek afet bölgesinde depremzedelerle buluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve milletvekili Polat Şaroğlu ile dağ köylerini ve enkaz bölgelerini gezen Başkan Sandal, depremzedelere taziyelerini iletti. Sandal, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tespiti yapıldı ve en kısa zamanda temin edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Türkiye'yi yasa boğan büyük felaketin ilk gününden bu yana yardım çalışmalarımızı bir an durdurmadık. Bayraklı halkının sağ duyusu ile tırlar dolusu destek malzemesini deprem bölgelerine ulaştırdık. Bugün depremin vurduğu Malatya'dayız. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba ve Milletvekilimiz Polat Şaroğlu ile afet bölgesinde, dağ köylerinde depremzedelerimizin yanındayız. Bu acı hepimizin ve yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.