Başkan Sandal, apartman görevlileriyle buluştu

Katılımcı yönetim anlayışı ve ortak akılla Bayraklı'yı birlikte yöneteceklerini belirten Başkan Sandal, “Sorunların tamamının farkındayız ve bunların hepsini çözeceğiz. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Hep birlikte, dayanışma içinde çalışarak, daha güzel bir Bayraklı oluşturacağız” dedi.

Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda düzenlenen etkinliğe, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda apartman görevlisi katıldı. Etkinlikte katılımcılara seslenen Sandal, şunları söyledi: “Bayraklı'yı yönetmeye çalışırken, tüm paydaşlarımızla, büyükşehirle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla, tüm yurttaşlarımızla yönetmek istiyoruz. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz. İstiyoruz ki, katılımcı yönetim anlayışıyla ortak aklı bulup, kentimizi hep beraber yönetelim. Bu tür toplantıları belirli aralıklarla düzenleyerek, sorunlarınızı, sıkıntılarınızı dinlemek, talep, öneri ve şikayetlerinizi almak istiyoruz. Sokağın sıkıntısını bilmek ve bunlara hızlı çözümler üretmek istiyoruz. O nedenle sizlerle sürekli iletişim halinde olacağız ve hangi mahallemizde, hangi sokağımızda ne yapılması gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız. Apartman görevlilerimizin mesleki bir formasyonu olsun istiyoruz. Acil yardım eğitimleri dahil, gerekli tüm eğitimler için Halk Eğitim ile protokol yapalım, bir sertifika programı hazırlayalım istiyoruz. Çünkü belediye olarak temel haklarınızın korunup, korunmadığı ile ilgili yanınızda olmayı görev ediniyoruz.”

Bayraklı'da 5 yılın sonunda gözle görülür kalıcı değişiklikler olacağını belirten ve tek amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, “Sizden ricamız bize yardımcı olmanız. Bize destek olun. Bizi eleştirin. Temel meselelerle ilgili bizi bilgilendirin. Biz hakkaniyetli ve adaletli şekilde, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kimsenin siyasi görüşüne, inancına bakmadan her yurttaşımıza eşit hizmet götüreceğiz. Çünkü Bayraklı'da yaşayan yurttaşlarımız her şeyin en iyisine layık. Kimseyi ayrıştırmadan 7/24 hizmet edeceğiz. Vatandaşın yararına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bizim amirimiz vatandaş. Tüm sorunların üstesinden hep birlikte, el birliğiyle geleceğiz” diye konuştu.

Başkan Sandal, konuşmasının ardından apartman görevlilerinin talep, görüş ve önerilerini alarak, sorunlarını dinledi. Yaz aylarına girmeden önce temel meselelerin büyük oranda çözüme kavuşacağını dile getiren Sandal, “Sorunların tamamının farkındayız. Büyükşehir Belediyemizle birçok konuda birlikte çalışıyoruz. Vatandaşın ihtiyacına çözüm bulmak asli görevimiz” dedi.