Başkan Sandal: "Bayraklı'daki her çocuğun elinden tutacağız"

Bayraklı'da ihtiyaç duyan her çocuğun eğitim sürecinde yanında olduklarını ve ayrımcılık yapmadan tüm öğrencilere gerekirse harçlıklarını da vereceklerini belirten Başkan Sandal, öğretmenlere, "Bizim çocuklarımızın elinden tutun, en iyi şekilde geleceğe hazırlayın. Çocuklarımızın her ihtiyacını karşılayacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezini ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eğitmenlerle bir araya geldi. Türkiye'de pandemi sürecinde internetten eğitime geçen kurumların başında gelen merkezde eğitim alan her öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamayı asli görevlerinden sayan Başkan Sandal, “Bayraklı'da her çocuğumuz okula gidecek ve kimse maddi imkansızlıklardan dolayı eğitimine ara vermeyecek. Bu konuda kararlıyız. Eğitim konusunda hangi çocuğumuzun neye ihtiyacı varsa hiçbir ayrım yapmadan yanında olmayı sürdüreceğiz. Öğretmenlerimiz de aynı özveriyle çocuklarımızı yetiştirecek” diye kaydetti.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek öğretmenlerle kısa bir toplantı yapan Başkan Sandal, “Bize ihtiyaç duyan her çocuğumuzun ihtiyacını 10 kat daha fazla karşılayacağız. Çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onları yalnız bırakmayacağız. İnancına, siyasi görüşüne, ırkına bakmadan, hiçbir ayrım yapmadan her çocuğumuzun yanındayız. Çocuklarımıza eksiksiz bir eğitim vereceğiz. Her çocuğun elinden tutup onları ‘3-4 basamak yukarı nasıl çıkarabiliriz' diye düşüneceğiz. Bu bir seferberlik ve bu konudan kesinlikle taviz vermeden hareket edeceğiz. Çocuklarımızın kaybedecek vakti yok. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, bu bir kavga bu bir dava. Yollar zaten süpürülüyor, çöpler zaten toplanıyor. Bir vatandaşımız yatağa aç giriyorsa, bir çocuğumuz okula gidemiyorsa böyle bir kent olur mu? Sorumluluk siz öğretmenlerde ve bir de din görevlilerinde. Siz topluma doğru önderlik ederseniz, din görevlileri üzerine düşeni yaparsa ilk aşamayı atlatmış oluruz. Ya çocuklarımızı kötü alışkanlıklara kurban vereceğiz ya da kendi hanemize ekleyeceğiz. Bir aileden bir çocuğu kurtardığınızda bütün aileyi kurtarabiliyorsunuz. 500 çocuğumuz varsa 500 aileye dokunuyorsunuz demektir” diye konuştu.

Genç bir eğitmen kadrosu olmasının bir avantaj olduğunu belirterek, konunun önemine değinen Başkan Sandal, “Tüm öğretmenlerimiz bütün çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik özveriyle çalışmalı. Çocuklarımızın ihtiyaçları noktasındaki her sorunun çözümü olmak zorundayız. Size inanıyorum, güveniyorum. Çok genç ve dinamik bir eğitimci kadromuz var. Pandemi süresince hayata geçirdiğimiz TVBEK projesiyle de çok iyi işler başardınız. Çıkardığımız derecelerimiz, öğrencilerimizin başarısı da iyi. Pırıl pırıl gençlersiniz ve sizden tek isteğimiz bizim çocuklarımıza yardım edin. Bir çocuğun ellerinden tutarsanız doğru yola gidecek, tutmazsanız başka yola gidecek. Ne gerekiyorsa eğitim konusunda yapılacak. Hangi kaynağa, neye ihtiyaç varsa eksiksiz tamamlanacak” dedi.