El birliğiyle, kenti başka bir noktaya taşıyacaklarını dile getiren Başkan Sandal, "Bayraklı'nın algısını değiştirmek istiyoruz. Bunu hep birlikte çalışarak, başaracağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyenin destek, kültür, spor işleri müdürlüklerinde görevli personel ve Disk Genel İş 6 No'lu Şube yönetimiyle Havuz Düğün Salonu'ndaki öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte şubenin yeni başkanı Değer Yıldız, tek düşüncelerinin çalışanlara hizmet olduğunu vurguladı ve belediye ile birlikte bir bütün olarak çalışacaklarını söyledi.

Önümüzdeki süreçte bu buluşmaları sürdüreceklerini belirten Başkan Sandal da, "Hep birlikte Bayraklı'nın algısını değiştirmek istiyoruz. Bayraklı belediyesi işi, liyakati ve ahlakıyla anılan bir belediye olsun istiyoruz. Aklın, ahlakın ışığında yeni bir belediye hayal ediyoruz. Kentimizin sorunları var. Yolumuz, bahçemiz, parklarımız, oyun alanımız yok biliyoruz. Bu kentin bilinirliğini, tanınırlığını artırmak istiyoruz. Okula gidemeyen çocukları, yatağa aç giren vatandaşın derdini kendimize dert ediniyoruz. Amacımız tüm bu sorunları hep birlikte çözmek. Kendimize, ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ortak akılla bu kenti hep birlikte başka bir noktaya taşıyacağız" dedi.

Başkan Sandal, şöyle devam etti:

"Her işi öteleriz; ama ilk önce işçimizin alın terinin hakkını öderiz. Bu benim size sözüm olsun. Hastanız var, yaşlınız var, derdiniz var, tasanız var, taksidiniz var. Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir lafı var; ‘İyi insan iyidir.' Dini, dili, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun önemi yok. Önce iyi insan olacağız. Siyasetin, insanlığı yutmasına izin vermemeliyiz. Sizleri seviyor, güveniyor ve inanıyoruz. Sizler de bize inanın. Her şeyi birlikte düzelteceğiz, birlikte başaracağız."