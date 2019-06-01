Başkan Sandal bayramlarını kutladı

"Benim dünya malında veya mevkide gözüm yok. İzmir Türkiye'nin incisi, Bayraklı da İzmir'in incisi. Bu kentin hak ettiği değeri el birliği ile bu kente kazandırabiliriz" diyen Başkan Sandal, tasarruf tedbirlerinin görev süresi boyunca devam edeceğini belirterek, "Amacımız doğru hizmet, doğru tasarruf" diye konuştu.

Bayraklı Belediye binası önünde düzenlenen kutlama etkinliğine Başkan Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, İyi Parti Bayraklı ilçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye personeli katıldı. Canlı müzik dinletisi eşliğinde halayların da çekildiği etkinlikte konuşan Başkan Sandal, "Ramazan Bayramının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, herkesin bayramını kutladı.

"Doğru hizmet, doğru tasarruf"

2 aylık görev süresi içindeki söylentilerin aslının olmadığının ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Sandal, "Bizim asıl duruşumuz yaptıklarımız, işe sahip çıkışımız. Kimden yana durduğumuzun bugün Bayraklı'nın tamamı tarafından bilinmiş olması bizi son derece mutlu ediyor. Bunu sayenizde gerçekleştiriyoruz. Bir çok şey söylediler: İlk ay maaşınızı alamayacağınızı söylediler... İlk ay maaşını alamayan, ikinci ay alamayan, bayram ikramiyesini alamayan arkadaşım var mı? Yok! Demek ki bunların hiç aslı astarı yok. Hani geldiğimizde işçileri işten çıkaracaktık? Hani insanların ekmekleriyle oynayacaktık? Bunların da hiçbirinin aslı ve astarının olmadığı ortaya çıktı. Bizim birinci sorumluluğumuz, Bayraklı halkına. İkinci sorumluluğumuz da emekçi kardeşlerimize. Bunun için çalışan arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını zamanında vermek bizim en asli görevlerimizden biri. Bunun için yapacağımız şey tasarruf tedbirlerini sonuna kadar uygulamak. Bu tedbirlerden görev süremiz boyunca taviz vermeyeceğiz. Amacımız doğru hizmet, doğru tasarruf. Sonra da belediyemizin gelir kaynaklarını artırmak. Bir diğer önemli nokta da iş barışını sağlayabilmek. İş barışını sağlayamadığınız zaman hiçbir işi becerebilme gücünüz olmaz. Hiçbir arkadaşımı sürgüne göndermedim, hiçbir arkadaşımın yerini gereksiz yere değiştirmedim. Ben bilgisayar mühendisi makbuz kesiyorsa, arkeolog veteriner işlerinde çalışıyorsa ona müdahale ettim. Ben temizlik işlerinde, fen işlerinde mimarımız, mühendislerimiz varken yetkinin teknikerlere verilmesine karşı çıktım" diye konuştu.

"Hep yanınızda olacağız"

Başkan Serdar Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim dünya malında veya mevkide gözüm yok. Bir tek şeyin peşindeyim. İzmir Türkiye'nin incisi, Bayraklı da İzmir'in incisi. Bu kentin hak ettiği değeri el birliği ile bu kente kazandırabiliriz. Söylediğimiz gibi bu kentte insanlar yatağa aç girmeyebilir. Bu kentin temel meselelerinin hepsini hep birlikte çözebiliriz. Sizden istediğim şey şu: lütfen, işimize zamanında gelelim. Vatandaşa kötü laf söylemeyelim. Onları itmeyelim. Gelen vatandaşa hizmet ettiğimizi vatandaşa hissettirelim. Sonuç olarak biz onların vergileriyle bu işi yapıyoruz. Buraya geliş gayemiz de bu insanlara hizmet edebilmek. İşe gelmeyen bankamatikçilere ve esnek çalışmaya müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Eşit işe eşit ücret vereceğimizi söyledik. Hep sizin yanınızda olacağız. Ben tasarruf edeceğim ki; ücretlerinizi zamanında ödeyebileyim. Bugün ben birilerinin ayağına basıyorsam, birileri dışarıdan bağırıyorsa, dışarıdakinin ayağına bastığımda da içerideki bağırıyorsa, onlara buradan söylüyorum; ömrünüzün sonuna kadar boş boş bağıracaksınız o kadar. Hepinizi seviyor ve saygı duyuyoruz. Gerçekten emeği ile çoluk çocuğunun nafakası için gelip, işini doğru yapan her arkadaşımın önünde saygıyla eğiliyorum. Tekrar Ramazan Bayramınızı kutluyorum."

“Birliğimizi kimse engelleyemez”

CHP'nin Bayraklı'daki birlik ve beraberliğini, hizmete olan sevdasını kimsenin engelleyemeyeceğini belirten CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper ise, "Engellemeye kimsenin de gücü yetmeyecektir. Önemli olan hoş bir seda bırakıp, hizmetlerle anılmaktır. İşçi sınıfından biri olarak ilçe başkanı oldum. Ben dün ve bugün burada olduğum gibi yarın da burada hep birlikte sizlerle olacağım. Ramazan Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

Çalışanların sorunlarının ülke genelinde büyük olduğunu vurgulayarak, bu çağda hala sürgün edilen memurların olduğunu dile getiren TÜMBELSEN iş yeri temsilcisi Mustafa Arı da, bizim tavrımız emek ve emekçinin yanında olan Serdar Sandal'dan yana,. Bu öncede böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Hepinize şeker tadında bayram diliyorum” dedi.