Başkan Sandal: “Bizim derdimiz de soframız da aynı”

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu'nun, deprem ve selde hayatını kaybedenler ile 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma anısına düzenlediği anma gecesine katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, kimseyi ötekileştirmeden, tüm zorlukların üstesinden geleceğiz” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu'nun, deprem ve selde hayatını kaybedenler ile 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma anısına düzenlediği anma gecesine katıldı. Bine yakın Erzurumlunun bir araya geldiği etkinlikte konuşan Başkan Sandal, “Bin yıllık geleneğimizde bizim değerlerimiz, derdimiz, soframız, kaygılarımız aynı. İhtiyaç duyduğumuz şey Çanakkale ruhunu yeniden canlandırmaktır” dedi.

“Birleşeceğiz ve kenetleneceğiz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kurucu Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk vekil olduğu Erzurum'un değerli yurttaşlarıyla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Erzurumlular, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, bayrağımız ve milli değerlerimizle ilgili ödün vermeyen yurtseverlerdir. Bizim inancımızda, görüşümüzde kimseyi ötekileştirmek yok. Biz yeri ve zamanı geldiğinde etle kemik gibi kaynaşmasını biliriz. İhtiyaç duyduğumuz şey Çanakkale ruhunu yeniden canlandırmaktır. Hangi ilden, hangi inançtan, görüşten olduğunun önemi yok. Çünkü derdimiz aynı, soframız aynı, kaygılarımız aynı Bin yıllık geleneklerimizde bu vatan dışında yaşayacağımız başka bir vatanımız yok. O yüzden birleşeceğiz, kenetleneceğiz. Bizi ötekileştirmeye çalışanlar, kendi menfaatleriyle ilgili başka gayret içindeler ve bunu asla başaramayacaklar. Biz sevgi, saygı ve dayanışma içinde el birliğiyle her şeyin üstesinden geleceğiz. Bunda en büyük görevlerden biri de Erzurumlulara düşüyor” diye konuştu.

“Saygı ve minnetle anıyoruz”

Ege Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, “Milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle milletçe, el birliğiyle yaralarımızı saracağız. Defalarca destanlar yazdığımız gibi bugün de yine tüm felaketlerin üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Manevi ve milli değerlerimize sahip çıkacağız. Milletçe birbirimizi kucaklayacağız. Ötekileştirmeden ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içinde vatana ve millete hizmet için yarışarak herkese nasıl bir millet olduğumuzu göstereceğiz. Şehitlerimizin kanlarıyla kazandığı bu aziz vatana her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kuran'ı Kerim Tilaveti okundu. Şehitler ve doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı.