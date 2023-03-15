Başkan Sandal: "Depremzedeleri yalnız bırakmayacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı konteyner kentteki tahliye işlemleri hakkında açıklamalarda bulunarak, "Konteynerlerden çıkarılan mağdurlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak barınma imkanı sağladık. Tahliyelerin ertelenmesi için de İzmir Valiliği'nden süre istedik" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminin ardından konteyner kente yerleştirilen ve gelinen süreçte konteynerleri boşaltmaları istenen depremzedeleri ziyaret etti. İlk etapta tahliyeleri gerçekleşen mağdurlara Bayraklı Kız Yurdu'nda barınma imkanı tanındığı, konteynerlerden çıkarılan bazı depremzedelerin de İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Hilton Oteli'ne yerleştirileceği belirtildi.

İlgili birimlerle irtibat halinde olduklarını da dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, tahliyelerin ertelenmesi ve bu süreçte depremzedelere konaklama imkanı oluşturulması için İzmir Valiliğinden ek süre talep ettiklerini de açıkladı.

Serdar Sandal, “Burada depremzedelerimizin bir mağduriyeti var ve haklı olarak taleplerini dile getiriyorlar. Tahliyeler sonrası sokakta kalan yurttaşlarımızı ilk etapta yurtlarımıza yerleştirdik. Bu şartlarda kiraya çıkabilecekleri, barınabilecekleri bir yer yok. Yakın çevrede okuyan öğrenci çocukları var. Biz Bayraklı ve Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Sosyal devletin vatandaşın derdini çözmesi gerekir. Bu anayasal bir haktır. Keyfi olarak burada kalan yurttaşımız yok. İmkansızlık ve çaresizlik vatandaşlarımızı burada tutuyor. Bu da ellerinden alındığında vatandaşlarımız sokakta kalıyor. Biz bir grup vatandaşımızı yurtlarımıza yerleştirdik. Tahliye için yetkililerden süre istedik. Bu sürede biz de tedbirlerimizi alıp, vatandaşımızın derdini çözmeye gayret edeceğiz” dedi.